Ciak si gira con le riprese di “Il porto, l’uomo e la Fortezza”

Un momento delle riprese del primo episodio Renzo, il guardiano del faro

Realizzato dal videomaker Matteo Azchirvani con il patrocinio del Comune di Livorno e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il documentario si articola in sei episodi e il 18 ottobre in occasione degli Italian Port Days verrà presentato il trailer del primo: "Ogni storia porterà alla scoperta di un mestiere legato alla città, in particolare al porto e al mare. Sarà un racconto intimo e poetico"

Verrà presentato il 18 ottobre in occasione degli Italian Port Days il trailer del primo di sei episodi del documentario “Livorno. Il porto, l’uomo e la Fortezza” realizzato da Matteo Azchirvani, titolare della casa di produzione indipendente fondata a Berlino Vertical Film. Le riprese sono iniziate a maggio e sono in corso con l’obiettivo di presentare il primo episodio i primi mesi del prossimo anno. “Questo documentario è un racconto intimo e poetico – spiega il videomaker, nato a Novara da genitori livornesi, che ringraziamo per la disponibilità – di una città, Livorno, nella quale ho trascorso la mia giovinezza. Ogni episodio sarà una storia che ci porterà alla scoperta di un mestiere legato alla città, in particolare al porto e al mare, attraverso la voce dei suoi protagonisti. Dalla vita del guardiano del faro Renzo Fiorentini (episodio 1), al coraggio dei piloti del porto (episodio 2) che anche nelle giornate di mare grosso escono a fare il loro lavoro; dalle nottate dei pescatori (3) spese in mare ad aspettare che le reti si riempiano, al Maestro d’Ascia Fulvio Pacitto (4) che ripara con sapienza le barche; dai cadetti (5) dell’accademia navale che sognano una carriera in alto mare, alla concentrazione del gruista (6). Un viaggio tra persone e personaggi dal carattere affilato, pungente, solido, in una parola di “scoglio”, ma anche dai tratti ironici”. Con questo documentario, che ha il patrocinio del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Livorno sarà dunque protagonista di un altro ciak. Tanti, infatti, saranno i luoghi del racconto: il Faro, la Terrazza, la Darsena Vecchia, la Fortezza Vecchia, la Venezia, il lungomare, l’Accademia Navale, il porto con le sue banchine e le sue gru.

