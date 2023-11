Cna avvia il censimento delle aziende che hanno subito danni

Le aziende, anche non associate, possono scrivere a [email protected] per una prima segnalazione e per lasciare i propri riferimenti: saranno poi ricontattate singolarmente dagli uffici Cna. Al via a breve anche raccolta fondi

“Invitiamo le imprese della provincia di Livorno che hanno subito danni dall’eccezionale ondata di maltempo, purtroppo ancora in corso, a segnalarci la tipologia e gli importi degli stessi, in vista di una prossima interlocuzione sulla questione con la Regione Toscana”: è l’invito che Dario Talini direttore dell’associazione rivolge a tutte le imprese, anche non associate. “Memori purtroppo dell’esperienza avuta con l’alluvione del 2017 a Livorno, Collesalvetti e Rosignano in cui con i nostri uffici abbiamo aiutato gratuitamente decine di imprese nelle lunghe e complicate pratiche per avere almeno un parziale ristoro degli enormi danni subiti – spiega Talini – adesso sperando che vengano stanziati nuovi fondi gestiti dalla Protezione Civile Regionale, chiediamo alle imprese di iniziare a documentare i danni e le opere fatte e da fare per porvi rimedio. Nel cordoglio per le vittime, esprimiamo anche vicinanza ai tanti imprenditori che vedono messo a rischio il proprio lavoro. La nostra struttura regionale sta anche per approntare una raccolta fondi da destinare proprio alle tante imprese che hanno subito allagamenti in Toscana”. Le aziende possono scrivere a [email protected] per una prima segnalazione e per lasciare i propri riferimenti: saranno poi ricontattate singolarmente dagli uffici Cna.

