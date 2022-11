Ecco l’avviso per il rinnovo delle concessioni su aree pubbliche per il commercio

“Partirà infine anche a Livorno l’iter per il rinnovo concessioni scadute entro il 31 dicembre 2020”, annuncia il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli che, insieme agli ambulanti di Livorno attendeva da tempo questa decisione della giunta comunale.

“La concertazione di questi mesi ha avuto una conclusione positiva e dal 15 novembre il Comune inizierà le verifiche d’ufficio per i tanti operatori commerciali che operano sul territorio comunale. Ricordiamo che per il rinnovo delle concessioni occorre aver mantenuto i requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità, l’iscrizione attiva alla Camera di Commercio e il Documento di Regolarità Contributiva. In caso di inadempienze sul DURC, sempre possibili dopo i due anni della pandemia e nel bel mezzo di una flessione dei consumi dovuta all’inflazione, la posizione potrà essere regolarizzata entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale invitando gli operatori del settore a tenere sotto controllo i propri requisiti nei tempi necessari”.

