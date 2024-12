Eye2Drive: presentata l’azienda innovativa alla sede di Confindustria Toscana Centro e Costa

L’azienda si occupa di progettare e realizzare sensori di visione sviluppati su tecnologie avanzate che emulano le capacità dell’occhio umano, una caratteristica che rende Eye2Drive differente dai suoi competitor

Eye2Drive, PMI innovativa dedita alla rivoluzione del settore dei sensori di visione, ha ottenuto un finanziamento pari a 1,5 milioni di euro sostenuto da CDP, PartiterPartners, Robolt e Motor Valley Accelerator per l’ampliamento delle sue soluzioni tecnologiche e l’affermazione in nuovi mercati. Fondata a Carrara nel 2012 da Monica Vatteroni, attuale CEO, l’azienda si occupa di progettare e realizzare sensori di visione sviluppati su tecnologie avanzate che emulano le capacità dell’occhio umano, una caratteristica che rende Eye2Drive differente dai suoi competitor. “I nostri sensori di visione sono ispirati all’occhio umano perché questo ha la capacità di raccogliere tutte le informazioni presenti nella scena senza troppe interferenze, una cosa che spesso le telecamere non sono in grado di fare. – ha spiegato la CEO e Amministratrice di Eye2Drive durante la conferenza tenutasi nei locali di Confindustria – L’occhio umano è flessibile ed è in grado di adattarsi alle condizioni di illuminazione. Il nostro sensore, come occhio, è in grado di adattare la sua risposta alle condizioni di illuminazione della scena, riuscendo a raccogliere tutte le informazioni contenute all’interno della stessa. Una cosa non scontata, soprattutto oggi, con l’esistenza di sempre più sistemi autonomi che basano la loro decisione sul feedback che ricevono dalle immagini delle telecamere”.

Eye2Drive punta alla risoluzione del problema, e cerca di farlo puntando sulla semplicità. Un aspetto sottolineato più volte anche da Corrado Songini, parte commerciale di Eye2Drive: “Noi abbiamo un grosso differenziatore dal punto di vista tecnologico. Gli altri tendono a fare grossi investimenti in una direzione ipercomplessa, ridondante, mentre noi andiamo a semplificare tutti questi processi. C’è un netto vantaggio competitivo rispetto a ciò che stanno facendo gli altri”. Andrea Raggi, che si occupa dello sviluppo del business di Eye2Drive, ha preferito citare un possibile esempio per spiegare il funzionamento del sensore: “Prendiamo come esempio l’automotive. Banalmente, uscendo da una galleria la differenza è vedere o meno un pedone. Una videocamera tradizionale all’uscita della galleria viene accecata e prende l’ostacolo. Con i nostri sensori questo non accadrebbe”.

Carmen Cavallotti, VP of Innovatrion di Eye2Drive, ci ha tenuto invece a evidenziare il ruolo chiave della collaborazione con altri enti e persone: “E’ difficile al momento trovare persone da unire al nostro team che abbiano le skills adatte per sviluppare questo tipo di tecnologia – segnala Cavallotti – quindi se ci sono talenti che vogliono buttarsi in questo viaggio iniziato un po’ di tempo fa, ci servono persone dinamiche, in grado di lavorare in una start up e di operare su hardware o su software di basso livello. Figure di Analog Digital Designer e Digital Designer”.

“Eye2Drive è una realtà assolutamente locale – enfatizza il CFO dell’azienda, Emanuele Giorgi – I primi soldi arrivano dai soci locali, dall’ambito familiare, poi ci sono i vari imprenditori che hanno dato il loro contributo a questa iniziativa. La scelta di Monica e dei suoi soci è stata quella di rivolgersi a professionisti locali e questo è molto stimolante”. Un parere condiviso anche dal Vicedirettore Generale di Confindustria Toscana Centro e Costa, Umberto Paoletti: “L’appuntamento di oggi è uno dei traguardi più significativi della nostra nuova aggregazione organizzativa dedicata alle start up innovative. Un’attività che serve, e ci aiuta, ad accrescere la cultura di impresa e la conoscenza verso le giovani leve. A noi sta molto a cuore l’orientamento per quanto riguarda la scelta dei percorsi di studio, e tentiamo di mettere continuamente in relazione e divulgare negli Istituti l’elenco dei profili che le aziende del territorio cercano”.

A farsi portavoce di Confindustria Costiera anche Andrea Arenti, Presidente del Coordinamento delle start up innovative: “Sono contento di essere qui oggi, perché ritengo che questo non sia un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Monica e il suo team, con questo, aggiungono un altro tassello alla traiettoria che stanno scrivendo, testimonianza del valore di quello che propongono, delle persone coinvolte e del valore di quello che, come territorio, siamo in grado di esprimere”.

Eye2Drive sarà una delle due start up italiane presenti al CES, la più grande fiera mondiale del campo dell’elettronica, il prossimo gennaio. “Al CES ci saranno 46 start up italiane, due sono del nostro Coordinamento – ha messo in evidenza Arenti – Che su tutto il Paese siano state scelte, tra le quarantasei, due start up del nostro Coordinamento significa che siamo sulla strada giusta”. “Siamo stati selezionati dall’ICE (Istituto di Commercio Estero) – conclude poi Franco Folini, Digital Marketing Director di Eye2Drive – e noi ne siamo molto onorati e orgogliosi. Ciò serve anche a noi per rimarcare il fatto che il tipo di prodotto di cui ci occupiamo è un prodotto che certamente ha bisogno di avere radici locali, ma è un qualcosa che si gioca a livello globale. È nostro obbligo muoverci anche in direzione internazionale”.

