I fossi si colorano di nero: pompe idrauliche in funzione da lunedì

Nell'attesa dei risultati delle analisi che Arpat sta comunque in questi giorni conducendo, l’Adsp ha deciso, in via cautelativa e sperimentale, di azionare anticipatamente le pompe idrauliche

I fossi in questi giorni si sono colorati di un colore scuro, più scuro del solito, tendente al nero. “Non è ancora chiara l’origine della colorazione delle acque dovuta presumibilmente alla fioritura naturale di alghe e non ad eventi di inquinamento – fanno sapere dall’Autorità di Sistema Portuale tramite una nota stampa – Nell’attesa dei risultati delle analisi che Arpat sta comunque in questi giorni conducendo, l’Adsp ha deciso, in via cautelativa e sperimentale, di azionare anticipatamente le pompe idrauliche, che di solito vengono messe in esercizio tra fine marzo e inizio aprile per facilitare la circolazione delle acque nel circuito dei fossi cittadino. Il sistema di pompaggio sarà operativo a partire dalla serata di lunedì 14 marzo”.