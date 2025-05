“Le crociere un motore economico per la città”

Confcommercio Livorno ricorda quanto questo settore sia vitale per l’economia locale. La presidente Garaffa Cristiani: "In centro incassi superiori anche del 10-15% rispetto alla media per bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie nei giorni di arrivo delle navi". La presidente Marcucci: "A chi teme un’eccessiva pressione turistica, è evidente a tutti che Livorno è ben lontana da fenomeni di overtourism"

Confcommercio Livorno ricorda quanto questo settore sia vitale per l’economia locale. Le imprese del commercio, della ristorazione, dell’accoglienza e dei servizi turistici vivono di turismo e, se quello crocieristico non è ancora diffuso su tutta la città, è già quantomeno un’ottima vetrina e una risorsa importante per decine di esercizi commerciali e centinaia di lavoratori.

Numeri in crescita, ricadute concrete

Nel 2024, il porto di Livorno ha registrato un incremento del 26% nel traffico crocieristico, con circa 800.000 passeggeri movimentati. Le stime per il 2025 superano quota 850.000. Secondo lo studio di Risposte Turismo, nel 2023 le crociere hanno generato una spesa sul territorio 20 milioni.

Pieragnoli: “Occupazione e indotto sono fondamentali per la città”

“Parliamo di un comparto che coinvolge migliaia di lavoratori”, sottolinea Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio Livorno. “Dai trasporti ai negozi, passando per guide turistiche, bar, gelaterie, ristoranti e strutture ricettive, il turismo crocieristico è linfa per l’economia cittadina. È un settore su cui costruire politiche di sviluppo e non da ostacolare, purché si continui a lavorare in un’ottica di dialogo tra le parti”.

Marcucci: “Livorno lontanissima dall’overtourism”

“A chi teme un’eccessiva pressione turistica, è evidente a tutti che Livorno è ben lontana da fenomeni di overtourism” osserva Francesca Marcucci, presidente provinciale di Confcommercio. Anzi, la vera sfida è attrarre più visitatori, farli rimanere in città, farli tornare. “Ancora troppi crocieristi scelgono di spostarsi altrove appena sbarcati. Serve invece rafforzare l’identità turistica della nostra città e investire sull’accoglienza e sulla promozione locale”.

Garaffa Cristiani: “Nei giorni delle crociere incassi superiori anche del 15%”

“In centro bar, ristoranti, locali, pasticcerie e gelaterie vedono crescere sensibilmente le entrate nei giorni di arrivo delle navi”, conferma Federica Garaffa Cristiani, presidente Fipe Confcommercio Livorno. “Si tratta di incassi in molti casi superiori anche del 10-15% rispetto alla media, che permettono alle imprese di sostenersi, investire, rinnovarsi e, soprattutto, creare occupazione. È un beneficio che va difeso e possibilmente diffuso in zone anche meno centrali”.

Crociere e sostenibilità: possibile un equilibrio

Confcommercio non ignora le criticità ambientali sollevate ma nota che serve, come sempre, buon senso: “Tutelare l’ambiente e sostenere il lavoro non sono due obiettivi in conflitto”, conclude Marcucci. “Ricordiamo che, per quanto riguarda via Cogorano, abbiamo sempre reputato adeguato limitare traffico e stazionamento dei bus. Così come siamo pronti a collaborare per uno sviluppo sostenibile del comparto, senza dimenticare le migliaia di famiglie che vivono anche grazie alle crociere”.

