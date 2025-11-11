Logistica: al Polo Universitario di Villa Letizia un workshop sull’impatto dei dazi

Si intitola “L’impatto dei dazi su operatività, fluidità e costi della supply chain”, il workshop in programma venerdì 14 novembre, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Biblioteca Caponi a Villa Letizia, in via dei Pensieri 56.

L’appuntamento inaugura un ciclo di eventi organizzati per celebrare il ventennale del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno. Gli incontri saranno dedicati a temi di stretta attualità relativi alla logistica e alla portualità e coinvolgeranno università, istituzioni e imprese.

Il workshop sarà aperto dai saluti istituzionali del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, il sindaco Luca Salvetti, il commissario Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio, il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti e il presidente della Delegazione Confindustria Toscana Centro e Costa Piero Neri.

L’incontro si articolerà in quattro interventi:

“La nuova ondata di protezionismo e l’economia globale” a cura di Veronica Guerrieri (Ronald E. Tarrson Distinguished Service Professor of Economics presso Chicago Booth School of Business).

“Integrazione dei mercati, regole di concorrenza ed impatto dei dazi sulle catene del valore” a cura di Allegra Canepa (Professoressa Diritto dell’Economia presso l’Università

“L’impatto dei dazi USA sugli esportatori e importatori italiani e i riflessi sulle procedure di sdoganamento” a cura di Massimo De Gregorio (Presidente della Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali ANASPED)

“Ampliare le connessioni per contrastare i protezionismi: le strategie della Toscana” a cura di Patrizia Lattarulo (Coordinatrice Area economia pubblica e Territorio IRPET).

La giornata sarà conclusa da un saluto finale del direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno Nicola Castellano.

La partecipazione al workshop è gratuita, ma per motivi organizzativi, si richiede di dare conferma della presenza a: [email protected].

