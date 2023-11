Porto. In Fortezza “Un viaggio nel passato per riscoprire il futuro”

Apriranno i lavori il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Luciano Guerrieri, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e il delegato del Retore dell’Università di Pisa, Marco Macchia. Tra gli argomenti che saranno affrontati il nuovo assetto progettuale della Torre del Marzocco; l’esperienza di recupero del Silos granario del porto di Livorno; il recupero del Forte di Bocca. Conclude i lavori il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani

Giovedì 22 novembre a partire dalle 14.30, nella Fortezza Vecchia di Livorno, si terrà un convegno incentrato sulle esperienze di valorizzazione dei beni architettonici insistenti nelle realtà di interfaccia porto-città insistenti a Livorno, Piombino e nell’Isola d’Elba. L’iniziativa è organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale con il patrocinio dell’Università di Pisa.

Apriranno i lavori il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Luciano Guerrieri, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e il delegato del Retore dell’Università di Pisa, Marco Macchia.

Dopo l’intervento introduttivo del Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, Valerio Tesi, quello della storica Olimpia Vaccari (Commissione per i Beni e le Attività Culturali ACRI-Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A), e i saluti del dirigente promozione e formazione dell’AdSP, Claudio Capuano, diversi esperti di settore e rappresentanti delle istituzioni prenderanno la parola per parlare delle evidenze storico architettoniche del territori e delle prospettive di sviluppo per i porti dell’Alto Tirreno.

Tra gli argomenti che saranno affrontati il nuovo assetto progettuale della Torre del Marzocco; l’esperienza di recupero del Silos granario del porto di Livorno; il recupero del Forte di Bocca. Conclude i lavori il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Condividi:

Riproduzione riservata ©