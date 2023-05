Sabato 3 giugno arriva a Livorno Moby Fantasy, il traghetto più grande del mondo

Per vedere il video mentre solca il mare e del comandante che dalla plancia spiega la rotta cliccate sul bottone celeste sopra al titolo

L'arrivo è previsto alle 15 del 3 giugno alla Calata Sgarallino 62 (Terminal Crociere), la banchina dove si trova la maxi stampa di Amedeo Modigliani. Opererà sulla tratta Livorno-Olbia

Moby Fantasy, il traghetto di nuova generazione della flotta Moby, ha lasciato il 13 maggio gli ormeggi dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard alla volta del porto di Livorno dove arriverà il 3 giugno. L’arrivo è previsto alle 15 alla Calata Sgarallino 62 (Terminal Crociere), alla banchina per intedersi dove si trova la maxi stampa di Amedeo Modigliani. La nuova ammiraglia, al comando del capitano genovese Massimo Pinsolo, ha attraversato due oceani e il canale di Suez per giungere poi nel Tirreno e quindi a Livorno per operare sulla tratta Livorno-Olbia. Con i suoi 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate la Moby Fantasy è il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile. Gli elevati standard di sostenibilità adottati la rendono anche il traghetto più all’avanguardia e tecnologicamente sofisticato rispetto alla tutela dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni. Buon vento a Moby Fantasy e al suo equipaggio. Prosegue invece la costruzione del secondo traghetto commissionato dalla compagnia, Moby Legacy, atteso per fine estate.

