Alexandre Donati, nuovo medico di famiglia per i livornesi

“Ho scelto di fare il medico di famiglia perché mi piace il rapporto che si crea col paziente”. Un nuovo medico di famiglia di ruolo per i livornesi. Si tratta del 45enne, anzi 46 il 26 aprile, Alexandre Donati, originario di Lerici, da undici anni a Livorno. Entrerà in servizio presso lo studio Attias il 24 marzo. Donati sta completando il corso di specializzazione in medicina generale e ha conseguito un master in medicina termale.

