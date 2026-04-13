Asl: Carlo Tessa nominato direttore dell’area Radiodiagnostica

L’incarico, di durata triennale, prevede la supervisione e l'armonizzazione delle attività diagnostiche, con l’obiettivo di ottimizzare le liste di attesa e favorire l’adozione di protocolli clinici omogenei e tecnologicamente all'avanguardia

Prosegue il consolidamento dei vertici dell’Azienda USL Toscana nord ovest: con la delibera numero 295 del 2016 della direzione generale Asl, Carlo Tessa è stato nominato nuovo direttore dell’area di Radiodiagnostica all’interno del dipartimento delle Diagnostiche. La scelta si colloca all’interno della strategia aziendale finalizzata a potenziare il coordinamento delle attività radiologiche, garantendo un’offerta di servizi diagnostici sempre più avanzata, equa e capillarmente distribuita su tutto il territorio di competenza.

Il dottor Tessa, medico radiologo di consolidata esperienza e attuale direttore della struttura complessa di Radiodiagnostica di Apuane e Lunigiana, è stato individuato per le sue spiccate doti professionali e per la comprovata competenza nella gestione di tecnologie ad alto impatto clinico. La direzione aziendale ha quindi riconosciuto nel suo profilo le qualità necessarie per guidare un’area fondamentale per il supporto ai percorsi di cura, puntando su innovazione, efficienza operativa e integrazione tra i presidi ospedalieri.

L’incarico, di durata triennale, prevede la supervisione e l’armonizzazione delle attività diagnostiche, con l’obiettivo di ottimizzare le liste di attesa e favorire l’adozione di protocolli clinici omogenei e tecnologicamente all’avanguardia.

“È per me un onore assumere questo incarico, per il quale ringrazio sentitamente la direzione aziendale – dichiara il neodirettore dell’area Radiodiagnostica, Carlo Tessa –. La radiologia rappresenta oggi il cuore pulsante di molti percorsi clinici: il mio impegno sarà quello di promuovere un lavoro di rete che valorizzi le eccellenze professionali e tecnologiche della nostra Azienda. Lavoreremo per un sistema diagnostico moderno, che sappia coniugare l’accuratezza clinica con la prossimità ai bisogni del cittadino.”

“La nomina del dottor Tessa – sottolinea la direttrice generale Maria Letizia Casani – conferma la nostra volontà di affidare settori strategici a professionisti di altissimo livello. La diagnostica per immagini è un pilastro della sanità contemporanea e siamo certi che, sotto la guida del nuovo direttore, l’area saprà compiere ulteriori passi in avanti in termini di qualità e integrazione. La sua leadership sarà fondamentale per governare l’evoluzione tecnologica e organizzativa che questo settore richiede. A lui vanno i miei più sinceri auguri per un proficuo lavoro.”

Carlo Tessa vanta una carriera importante nel settore radiologico. Nato a Pietrasanta e residente a Lucca, si è laureato nel 1991 a Pisa in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Radiologia nel 1995. Nel 2004 ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università di Firenze.

Dal 1997 al 2001 è stato dirigente medico nella struttura di Radiodiagnostica dell’ospedale di Lucca. Dal 2001 fino al 2020 è stato dirigente medico dell’unità operativa complessa Radiologia e Interventistica dell’ospedale Versilia, dove a partire dal 2007 è stato anche medico responsabile di tutti gli impianti di Risonanza magnetica della struttura ospedaliera.

Il 1° ottobre 2020 il dottor Tessa è risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione della struttura complessa Radiodiagnostica Apuane e Lunigiana dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha contribuito significativamente allo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche, mantenendo sempre un forte orientamento all’integrazione tra ricerca e pratica clinica ospedaliera.

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