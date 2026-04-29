Capraia saluta la dottoressa “Bea” con una festa

Beatrice Becattini conclude l'incarico dopo 5 anni e gli abitanti le donano un ciondolo raffigurante l’isola con la scritta “Sempre con te” durante un momento conviviale per ringraziarla e renderle omaggio

Un momento di festa, partecipazione e riconoscenza ha accompagnato la conclusione dell’incarico della dottoressa Beatrice Becattini sull’isola di Capraia. Dopo cinque anni di attività come medico della continuità assistenziale, la professionista ha lasciato il servizio per proseguire il proprio percorso nella zona di Siena, territorio di cui è originaria. La notizia della fine dell’incarico ha suscitato una spontanea e sentita reazione da parte della comunità isolana, che ha voluto organizzare un momento conviviale per ringraziarla e renderle omaggio. L’intera comunità ha partecipato, sia fisicamente sia attraverso numerosi messaggi, esprimendo una grandissima stima e un profondo affetto nei confronti della dottoressa, considerata da molti una persona indimenticabile, capace di unire professionalità e umanità in modo raro. Nel corso degli anni, la dottoressa Beccatini si è distinta non solo per la competenza clinica, ma anche per la capacità di lavorare in stretta collaborazione con il personale infermieristico e con tutti gli operatori sanitari presenti sull’isola. Il suo contributo è stato determinante anche nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività sanitarie locali, in un contesto complesso come quello insulare, dove la continuità e l’integrazione dei servizi rappresentano elementi fondamentali. A testimonianza del legame costruito nel tempo, la comunità le ha donato un ciondolo raffigurante l’Isola di Capraia, accompagnato dalla scritta “Sempre con te”, un gesto simbolico che racchiude il significato di un’esperienza umana e professionale profondamente condivisa. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla dottoressa Beccatini per il lavoro svolto in questi anni a Capraia – afferma la direttrice della Zona Distretto Livornese, Cinzia Porrà –. Ha rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità e per i colleghi, distinguendosi per professionalità, disponibilità e capacità di costruire relazioni positive all’interno del sistema sanitario locale. Il legame che si è creato con la popolazione è la dimostrazione concreta del valore del suo impegno. Siamo certi che il percorso intrapreso le offrirà nuove opportunità di crescita, così come siamo altrettanto fiduciosi che il servizio continuerà a garantire un’assistenza di qualità: chi subentrerà saprà assicurare lo stesso livello di attenzione, presenza e supporto alla comunità. L’iniziativa organizzata dagli abitanti rappresenta un segnale significativo di quanto il lavoro sanitario, soprattutto in contesti territoriali più piccoli e isolati, possa incidere profondamente non solo sulla salute, ma anche sulla coesione sociale e sul senso di comunità. Un riconoscimento che va oltre il piano professionale e che restituisce il valore umano di un’esperienza condivisa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©