Coronavirus, conferenza stampa congiunta di Asl e sindaco

Il motivo di questo incontro con i media cittadini è quello di fornire alla cittadinanza informazioni precise e circostanziate sul virus, sulla sua diffusione e sui comportamenti da adottare

Mediagallery Il sindaco e i medici parleranno delle misure attuate e da attuare a cura delle istituzioni preposte. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di QuiLivorno.it

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e i rappresentanti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, terranno una conferenza stampa, lunedì 24 febbraio alle 17 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13). Il motivo di questo incontro con i media cittadini è quello di fornire alla cittadinanza informazioni precise e circostanziate sul Coronavirus, misure attuate e da attuare a cura delle istituzioni preposte, e comportamenti corretti da adottare. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di QuiLivorno.it.

Nel corso della serata di sabato 22 febbraio, sindaco, giunta e Asl sono stati allertati per due sospetti casi di Coronavirus, nel territorio comunale di Collesalvetti, che, per fortuna, non sono risultati positivi al test.

Sindaco, giunta, comandante della polizia municipale, direttore generale del Comune e dirigente del personale, si riuniranno domani, lunedì 24 febbraio in una giunta straordinaria, per prendere una decisione relativa all’istituzione di una Cabina di Regia cui affidare il compito di elaborare e rimettere un Piano Operativo Emergenziale entro 48 ore e dunque da approvare in Giunta martedì alle 15.