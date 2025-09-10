Donato dalla 5ª A Campana un monitor a Pediatria

La donazione è frutto del ricavato della vendita del libro “Mission Possible, I Care” scritto dalla 5ª A Campana (a.s. 2023/24) e curato dalla maestra Cristina Lucetti. Il primario Danieli: "Una donazione dei bambini per i bambini"

Un monitor multiparametrico dal calore di circa 450 euro è stato donato al reparto di Pediatria grazie al ricavato della vendita del libro “Mission Possible, I Care” curato dalla maestra Cristina Lucetti e scritto dalle ragazze e dai ragazzi che nell’anno scolastico 2023/24 frequentavano la classe 5ª A della scuola primaria Campana. “Il monitor sarà collocato nella rianimazione neonatale – spiega il direttore Roberto Danieli – e se siamo sempre molto felici di ricevere le attenzioni da parte della realtà cittadine, questa volta lo siamo ancora più perché si tratta di un pensiero avuto da bambini nei confronti di altri bambini. Per questo ringraziamo di cuore la maestra Cristina Lucetti e tutti gli coinvolti per questo loro prezioso gesto di altruismo”. Alla cerimonia oltre ai piccoli autori del libro erano presenti anche la dirigente scolastica Cecilia Semplici, la maestra Cristina Lucetti e la ex rappresentante di classe Sonja Cantone. “Il libro – hanno tenuto a ricordare – è dedicato ad Erick, un alunno della classe che oggi non c’è più e che era stato paziente del reparto di Pediatria. Il volume, ancora disponibile online e scritto in occasione del centenario della morte di Don Milani, offre un affascinante diario educativo che riflette su temi urgenti e rilevanti della società come l’uso dei social, la democrazia, la violenza di genere e molti altri”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©