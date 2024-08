In pensione i due pediatri Costagliola e Marini

Da sinistra Alessandro Costagliola e Alessandro Marini

"In questi 40 anni di lavoro abbiamo messo la testa ma anche, e forse soprattutto, il cuore per aiutare a crescere i vostri bambini condividendo con voi ansie e gioie. E quanti di voi genitori erano da piccoli nostri pazienti! Speriamo di aver lasciato un segno di serietà professionale, di autorevolezza. E' stato un cammino emozionante, adesso comincia una nuova vita". Il saluto dei pediatri e l'augurio di buon lavoro alle colleghe Bizzi e Bellino che prenderanno il loro posto nello studio Accademia dove i due pediatri dal 1 settembre continueranno comunque a svolgere attività libero-professionale

Stesso nome, stessa professione, stesso studio. E stesso giorno di pensionamento. Sono Alessandro Costagliola e Alessandro Marini. Il 31 agosto, annuncia l’Usl Toscana nord ovest in una nota, i due pediatri termineranno per pensionamento la convenzione con l’azienda sanitaria (il 30 agosto ultimo giorno lavorativo). Al loro posto, dal 1 settembre, fa sapere sempre l’Usl, inizieranno l’attività nello Studio Accademia le dottoresse Martina Bizzi (che lascerà contestualmente l’ambito territoriale di Rosignano) e la dottoressa Elisabetta Bellino, nuova convenzionata. Loro intanto, Alessandro e Alessandro, si erano già portati avanti annunciando il pensionamento con un post Fb, il 12 agosto, sulla pagina dello Studio. Un post di saluto “a tutte le bambine e bambini, ragazze e ragazzi, genitori e nonni”, spiegando che continueranno a svolgere attività libero-professionale nello studio stesso. “Per 40 anni – scrivono a quattro mani – siamo stati con orgoglio un punto di riferimento per tanti genitori (e nonni). Per tanti siamo diventati amici e uno di famiglia! Speriamo che abbiate sentito come abbiamo fatto il nostro lavoro. Ovvero con la testa ma anche, e forse soprattutto, con il cuore. Abbiamo messo tutto l’impegno possibile per aiutare a crescere fin dai primi giorni di vita i vostri bambini. Abbiamo condiviso con voi ansie e gioie. E quanti di voi genitori erano da piccoli nostri pazienti! Quindi intere famiglie, nonni, genitori, figli ci sono passati davanti in questi 40 anni. Speriamo di aver lasciato in tutti un segno, un esempio di serietà professionale, di autorevolezza (speriamo) e di amicizia!

Vi abbracciamo tutti. Nello studio entreranno due nuove giovani pediatre. Auguriamo alle nostre giovani colleghe di trovare nel lavoro le soddisfazioni e i riconoscimenti da parte delle famiglie che abbiamo avuto noi nello svolgimento del lavoro più bello del mondo. Ancora un abbraccio a tutti”.

