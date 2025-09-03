La pediatra Alberti torna a Livorno

“Mi mancheranno i miei pazienti e mi mancherà la vista panoramica del Romito ma, da mamma, sono felice di tornare a Livorno. E poi rivedrò tanti colleghi”. A parlare con un po’ di malincuore, da una parte, e gioia dall’altra è la pediatrache torna a lavorare nella sua città adottiva. Entrerà in servizio il 17 settembre a 41 anni (compiuti qualche giorno prima, il 13 settembre) negli ambulatori dia Colline dove operano già Madrigali, Giaconi e De Cesaris. Subito dopo la specializzazione conseguita a luglio 2017, Alberti è entrata a Pediatria all’ospedale di Livorno dove ha lavorato fino all’ottobre 2021per poi trasferirsi sul territorio dove ad oggi e fino al 16 settembre presta servizio a Rosignano. Tutti gli assistiti della dottoressa Alberti saranno presi in carico dal dottor Paolo Biasci. In un comunicato stampa, l’Usl Toscana nord ovest ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni e che per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili online tramite: