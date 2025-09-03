Cerca nel quotidiano:

La pediatra Alberti torna a Livorno

Mercoledì 3 Settembre 2025 — 15:54

Entrerà in servizio il 17 settembre negli ambulatori di piazza Damiano Chiesa: "Mi mancheranno i miei pazienti e mi mancherà la vista panoramica del Romito ma da mamma sono felice di tornare a Livorno e poi rivedrò tanti colleghi"

“Mi mancheranno i miei pazienti e mi mancherà la vista panoramica del Romito ma, da mamma, sono felice di tornare a Livorno. E poi rivedrò tanti colleghi”. A parlare con un po’ di malincuore, da una parte, e gioia dall’altra è la pediatra Elisabetta Alberti che torna a lavorare nella sua città adottiva. Entrerà in servizio il 17 settembre a 41 anni (compiuti qualche giorno prima, il 13 settembre) negli ambulatori di piazza Damiano Chiesa a Colline dove operano già Madrigali, Giaconi e De Cesaris. Subito dopo la specializzazione conseguita a luglio 2017, Alberti è entrata a Pediatria all’ospedale di Livorno dove ha lavorato fino all’ottobre 2021 per poi trasferirsi sul territorio dove ad oggi e fino al 16 settembre presta servizio a Rosignano. Tutti gli assistiti della dottoressa Alberti saranno presi in carico dal dottor Paolo Biasci. In un comunicato stampa, l’Usl Toscana nord ovest ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni e che per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili online tramite:

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/

– portale Open Toscana;

–  App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

