La pediatra Alberti torna a Livorno
Entrerà in servizio il 17 settembre negli ambulatori di piazza Damiano Chiesa: "Mi mancheranno i miei pazienti e mi mancherà la vista panoramica del Romito ma da mamma sono felice di tornare a Livorno e poi rivedrò tanti colleghi"
Al servizio on line si può accedere tramite:
– portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
– portale Open Toscana;
– App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
– inviando una richiesta per mail;
– utilizzando il modulo on-line.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.