Nella Casa della Salute di Ardenza sei medici di famiglia. I nomi

Dal mese di aprile sei medici di medicina generale svolgeranno una parte del loro orario di ambulatorio all’interno della Casa della Salute “Livorno Sud” di Ardenza. I medici che hanno deciso di cogliere l’opportunità messa a disposizione dall’Azienda USL Toscana nord ovest sono Diego Rossi, Marco Pampaloni, Chiara Cristiano, Filippo Vitiello, Cecilia Giovannetti e Fabio Donati.

“Con l’avvio dell’attività dei sei medici di medicina generale – spiega Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese – completiamo il progetto della Casa della Salute di Via del Mare come luogo fisico di prossimità e di facile individuazione al quale il cittadino può rivolgersi per trovare una risposta ai suoi bisogni sanitari e sociali. La struttura di via del Mare diventa così la prima con questo servizio attiva nel Comune di Livorno delle 7 Case di Comunità che complessivamente costituiranno la rete così come prevista nel piano di riorganizzazione della sanità territoriale. A disposizione in un unico luogo ci saranno prestazioni e servizi sanitari di base quali prelievi, consultorio, sportelli di prenotazione Cup e anagrafe sanitaria, infermiere di famiglia e comunità, ma anche ambulatori specialistici per la pneumologia, la diabetologia, la psicologia, la ginecologia e, da oggi, anche la medicina generale. La presenza della Medicina Generale in una struttura aziendale favorirà l’integrazione tra i vari professionisti, per una presa in carico multidisciplinare globale del paziente, soprattutto se cronico e complesso, sviluppando una medicina di iniziativa. Permetterà inoltre di poter portare avanti iniziative di prevenzione per il miglioramento dello stile di vita delle persone nei luoghi di vita e di lavoro. È la prima esperienza di questo tipo avviata localmente, ma siamo sicuri che i vantaggi saranno be presto chiari a tutti e ci sarà la possibilità di ampliare questo tipo di offerta. Mi preme evidenziare l’importante lavoro svolto dei sei medici e del dottor Massimo Angeletti, coordinatore delle AFT livornesi con il quale abbiamo sviluppato e condiviso il progetto”.

“È un momento – conferma il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – che aspettavamo da tempo. Quello che presentiamo oggi non sono nuove strutture, ma persone, uomini e donne, che metteranno a disposizione il loro tempo e la loro professionalità in favore dei loro assistiti. La loro disponibilità e motivazione sarà determinante nel successo di una iniziativa che avrà i riflettori addosso, ma della quale saranno sicuramente all’altezza”.

“Nella struttura più nuova della Zona livornese inaugurata appena lo scorso anno – dice Gabriele Morotti, direttore amministrativo Azienda Usl Toscana nord ovest – viene da oggi inserito un servizio fondamentale per la nuova sanità territoriale così come tracciata dalle ultime disposizioni normative in materia. La prossimità anche fisica dei medici di famiglia con varie figure professionali di specialisti e con servizi come quelli assicurati dagli infermieri di famiglia comunità creerà sinergia importanti a tutto vantaggio dei cittadini assistiti”.

“La presentazione di oggi – confessa Massimo Angeletti, coordinatore Aft Livorno – mi emoziona perché rappresenta il risultato di un percorso che ha radici lontane. Grazie alla collaborazione con USL e alla disponibilità dei nuovi medici siamo in grado di poter ulteriormente sviluppare il grado di servizi offerti. Raggiungiamo così quel giusto equilibrio tra una presenza capillare sul territorio e una sede centrale di riferimento dotata di strumentazione messa a disposizione dalla Usl che potrà venire incontro ai bisogni di medici e assistiti”.

