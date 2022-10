SAM, tutto esaurito anche per il massaggio neonatale

Alcuni momenti del massaggio neonatale all'interno del nido d'infanzia L. Pirandello evento organizzato nell'ambito della settimana mondiale allattamento

Organizzato da Marzia Chellini e Silvia Romboli, l'evento ha permesso a molte mamme con i loro piccoli di partecipare ad un massaggio con l'ostetrica Panattoni e l'assistente sanitaria Falchi, pioniere del massaggio infantile. Al termine Nati per Leggere. Domenica 9 l'evento conclusivo: passeggiata dalla Baracchina Bianca al Gazebo

Tra le molte iniziative organizzate dagli operatori territoriali e ospedalieri nell’ambito materno infantile durante la settimana mondiale allattamento, da segnalare dopo l’incontro con i nonni il massaggio neonatale all’interno del nido d’infanzia L. Pirandello. Organizzato dalla responsabile ostetriche ambito livornese Marzia Chellini e dalla coordinatrice pedagogica del nido Silvia Romboli, l’evento ha permesso a molte mamme con i loro piccoli di partecipare ad un massaggio con l’ostetrica Alessandra Panattoni e l’assistente sanitaria Emanuela Falchi, pioniere del massaggio infantile impegnate sul territorio livornese con esperienza trentennale. Al termine del massaggio le operatrici Itinera-Biblioteca Labronica, Cecilia Caleo e Giulia Bertolini, hanno presentato a tutte le mamme il programma di promozione della lettura in età precoce Nati per Leggere (momenti di lettura per i piccoli ogni giovedì pomeriggio alle ore 16 alla Biblioteca dei Ragazzi a Villa fabbricotti. E domenica 9 ottobre l’evento conclusivo della SAM sarà la passeggiata dalla Baracchina Bianca al Gazebo.

