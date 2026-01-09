“Siete una vera eccellenza di professionalità ed umanità”
Il primario dottor Spartaco Sani
I ringraziamenti della famiglia Nazzarri al reparto di Malattie Infettive "per le professionali, instancabili ed amorevoli cure al nostro caro"
Grazie tante e complimenti a tutto il personale di Malattie Infettive: una vera eccellenza di professionalità ed umanità! Un grande ringraziamento, sentito e speciale, a tutto il Reparto guidato dal primario prof. Spartaco Sani; ai dottori e dottoresse Enrico Tagliaferri, Chiara Martinelli, Fabiani, Cecilia, Stefano; a tutto lo staff medico, infermieristico e Oss. Scusate se non conosciamo tutti i nominativi ma volevamo dirvi che siete stati super per le professionali, instancabili ed amorevoli cure sempre prestate al nostro amato Mauro Nazzarri. Tantissima stima e riconoscenza, siete dei professionisti eccezionali. Grazie per tutto quello che avete fatto e che fate!
Alice
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.