Vaccinazioni anti Covid, a metà gennaio parte la campagna

Anche sul territorio dell’ASL Toscana nord ovest l’avvio è previsto per metà gennaio 2021. Le prime dosi del primo vaccino saranno destinate a circa 34.700 persone

Anche sul territorio dell’ASL Toscana nord ovest (foto archivio ospedale) l’avvio della vaccinazione anti Covid è previsto per la metà di gennaio 2021: l’obiettivo della campagna è quello di garantire la massima copertura vaccinale. Come è ormai noto le prime dosi del primo vaccino saranno destinate agli operatori del Sistema Sanitario sia dipendenti, sia convenzionati, e agli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite, che sono tra i soggetti più fragili, per un totale di circa 34.700 persone. L’alto numero degli aventi diritto e la logistica della distribuzione estremamente delicata impongono un’attività preventiva di programmazione, per questo si sta lavorando per prevedere, con la massima precisione possibile, il numero di dosi necessarie in questa prima fase, come richiesto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal Commissario Straordinario all’emergenza Domenico Arcuri. A breve, infatti, coloro che ne avranno diritto riceveranno le indicazioni su come accedere alla piattaforma regionale dedicata e prenotare la propria dose vaccinale entro venerdì 18 dicembre. L’adesione non è in alcun modo vincolante, chi cambierà idea potrà vaccinarsi in una delle fasi successive della campagna. Il primo vaccino disponibile sul mercato europeo e, quindi, nazionale è quello prodotto dalla Pfizer alla quale l’EMA dovrebbe concedere l’autorizzazione il 29 dicembre.