Visite a domicilio per malattie degenerative con Farneti insieme a Confcommercio e Memento

La Farmacia Farneti, in collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione del Centro Memento di Pisa e con l’organizzazione di Confcommercio Livorno, promuove una campagna di prevenzione e terapia dedicata alle problematiche degenerative legate a patologie e invecchiamento. L’iniziativa prevede una prima valutazione gratuita a domicilio da parte di un professionista del Centro Memento. In base all’esito della visita, sarà possibile attivare un percorso riabilitativo personalizzato, sempre a domicilio, che comprende:

assistenza terapeutica e gestione farmacologica,

servizi riabilitativi integrati,

monitoraggio e supporto continuativo nel tempo.

Il progetto nasce per rispondere ai nuovi bisogni generati dall’invecchiamento della popolazione, offrendo soluzioni che uniscono competenza medica, riabilitazione multidisciplinare e il comfort della terapia domiciliare. Le professionalità coinvolte includono fisioterapisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, logopedisti e infermieri, con la possibilità di effettuare a domicilio esami diagnostici come ecografie, elettrocardiogrammi ed holter pressori e cardiaci. “Continuiamo e ampliamo la nostra campagna di prevenzione e informazione”, sottolinea Francesco Farneti, titolare della farmacia. In questi anni sono stati tanti i livornesi che si sono rivolti a noi per una prima vista gratuita. Invitiamo i cittadini a chiamarci per valutare insieme le necessità individuali”. Il dott. Alfonso D’Apuzzo del Centro Memento spiega l’iniziativa: “L’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle patologie neurologiche e cronico-degenerative richiedono approcci terapeutici domiciliari in grado di garantire continuità assistenziale e maggiore comfort per il paziente”. Il direttore di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, chiosa: “La nostra associazione è fiera di promuovere un servizio territoriale di grande utilità come questo. Un’opportunità per i livornesi di accedere facilmente a una stima professionale dello stato di salute”. Per informazioni e adesioni: Antonio, numero 331 6889241.

