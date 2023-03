Scardigli apre a Livorno il nuovo Cupra Garage

Il marchio sportivo CUPRA è nato per conquistare emozioni e vittorie. CUPRA non è solo auto, è un’esperienza unica.

Il Nuovo CUPRA Garage è a Livorno

Con il suo animo anticonformista CUPRA si è fatta strada sin dal primo istante. Pensando fuori dagli schemi è riuscita a proporre modelli dal design innovativo con prestazioni eccellenti. Noi di Scar teniamo il passo con l’innovazione del brand e proprio per questo abbiamo deciso di rinnovarci anche noi, ristrutturando il nostro salone per trasformarlo nel CUPRA Garage che meritava di essere, finalmente al 100% delle sue possibilità. Ad accogliervi troverete il nostro CUPRA Master Lorenzo Muffato che vi accompagnerà alla scoperta dell’innovazione e delle performance della gamma, in un viaggio unico in puro stile CUPRA.

UNCONVENTIONAL

Nel CUPRA Garage verrete travolti dall’animo del brand a 360°. Comfort, eleganza, dinamicità e sportività saranno riflessi non solo nella gamma di vetture, ma anche in ogni singolo dettaglio dell’arredamento. Infatti il nuovo CUPRA Garage rispecchia l’essenza del marchio: il suo design moderno dona all’ ambiente un aspetto curato ed elegante; l’arredamento è ricercato ma allo stesso tempo minimalista, arricchito dalla tecnologia degli schermi interattivi che creano un’atmosfera unica in cui assaporare la vera essenza CUPRA. Nel CUPRA Garage Scar potrete trovare tutte le auto della gamma, capi d’abbigliamento e accessori brandizzati; un ambiente immersivo in cui potrete trovare tutto quello che vi occorre in un unico posto incantato.

Entra nel mondo SEAT

CUPRA è un marchio spagnolo molto giovane ma dalle radici profonde. La sua sigla è l’acronimo di Cup Racing, utilizzato in passato dalla SEAT per identificare i suoi modelli più sportivi. Questo finché nel 2018 non ha deciso di prendere in mano la situazione per diventare un marchio indipendente. Data la storica affinità tra i due brand si è deciso di unirli nello stesso nuovo salone, cosicché assieme, possano dar vita ad un mondo di emozione e sportività. I modelli della gamma SEAT sono sportivi e vivaci, lo stile e l’accessibilità del prodotto riescono a mettere d’accordo tutti, pur mantenendo altissimi gli standard di qualità del Gruppo Volkswagen.

INAUGURAZIONE 31/03/2023

Vuoi partecipare anche tu all’evento di inaugurazione? Ti aspettiamo venerdì 31 Marzo in via Ugione 29 a Livorno, festeggeremo insieme la nuova apertura!

