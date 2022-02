Al via il “Lab Metodo di Studio” per gli studenti delle superiori

Parte il "Laboratorio metodo di studio" riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L’obiettivo è quello di far acquisire le strategie e i metodi per svolgere i propri compiti in maniera più efficace

Nel Progetto Educativo Zonale PEZ 2021/22 promosso dalla Regione Toscana e coordinato da Cred del Comune di Livorno e dalla scuola Polo Itis Galilei parte il “Laboratorio metodo di studio” riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di secondo grado.

L’obiettivo è quello di far acquisire le strategie e i metodi per svolgere i propri compiti in maniera più efficace. Durante l’incontro i ragazzi porteranno i propri compiti a loro assegnati, sapendo che non é importante finirli ma trovare metodi e strategie per affrontarli con meno fatica ed in modo più efficace. I ragazzi impareranno a valorizzare gli strumenti a disposizione: libro, PC, internet, appunti, la calcolatrice e tanti altri.

Saranno suddivisi in piccoli gruppi condividendo uno spazio comune pur lavorando sui propri compiti poiché anche dallo stare insieme nasce il confronto e un reciproco scambio di soluzioni e fatiche.

Il laboratorio è gestito dalle dottoresse Isetto e Martini che vi aspettano tutti i martedì dalle 14,30 alle 16,30 presso il Cred in via Caduti del Lavoro, 26.

E’ necessaria l’iscrizione attraverso la compilazione del google form https://forms.gle/nzGa5QcwFYtu8f478