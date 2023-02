Al via “Prospettiva ‘900, incontriamo la storia al Cecioni”

Mercoledì 22 febbraio, alle 15, all'interno dell’aula magna del Liceo “F. Cecioni” in via Galilei, prende il via il ciclo di conferenze sulla storia del secondo Novecento organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Scienze umane della scuola

Mercoledì 22 febbraio, alle 15, all’interno dell’aula magna del Liceo “F. Cecioni” in via Galilei, prende il via il ciclo di conferenze sulla storia del secondo Novecento organizzato dal Dipartimento di Filosofia, Storia e Scienze umane della scuola. L’iniziativa, dal titolo Prospettiva ‘900 – Incontriamo la storia al Cecioni, vuole essere occasione per riflettere su alcuni nodi cruciali che hanno caratterizzato la storia europea e non solo dopo la fine della Seconda guerra mondiale e che hanno fortemente condizionato l’evoluzione del mondo contemporaneo. Gli incontri prevedono una prima parte dedicata alla presentazione del tema da parte del relatore e una seconda parte dedicata alle domande dei partecipanti.

Questo il programma completo:

Mercoledì 22 febbraio- Una Costituzione aperta al mondo. La Costituzione italiana e la sua dimensione internazionale. Prof. Emanuele Rossi, Docente di Diritto costituzionale, Scuola Sant’Anna, Pisa

Venerdì 10 marzo – La Guerra fredda globale e le origini del mondo contemporaneo. Dott. Michele Di Donato, Docente di Storia contemporanea, Università di Pisa

Martedì 21 marzo –Le origini dell’integrazione europea tra Decolonizzazione e Guerra fredda. Prof. Simone Paoli, Docente di Storia delle relazioni transatlantiche, Università di Pisa.

Gli incontri si svolgono dalle 15 alle 17 circa e sono aperti a tutta la cittadinanza.

Condividi: