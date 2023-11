All’Istituto Orlando un minuto di silenzio per dire no alla violenza di genere

L’Istituto Orlando si impegna da sempre sulle problematiche sociali, in quanto scuola inclusiva, aperta al dialogo e accogliente verso la diversità

L’Istituto Orlando si impegna da sempre sulle problematiche sociali, in quanto scuola inclusiva, aperta al dialogo e accogliente verso la diversità.

Proprio per questo motivo i docenti ed i ragazzi dell’Orlando si sono già attivati in passato per evidenziare il loro totale disappunto e diniego verso la violenza di genere e verso il femminicidio.

“Il motivo per il quale tale tematica è costantemente affrontata nell’Istituto – si legge in una nota stampa diffusa della scuola – è anche dovuto al fatto che la componente degli studenti è costituita in maggioranza da soggetti di sesso maschile (ridotta soltanto a due la componente femminile, ndr), quindi ci sembra opportuno parlare di tale problematica per sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione in merito, sin dalla giovane età. La risposta dei ragazzi è sempre stata collaborativa e priva di amara ironia o di disinteresse”.

Anche in seguito all’ultima funesta notizia di cronaca, i ragazzi, per altro già informati autonomamente, non hanno esitato a fare il minuto di assoluto silenzio, situazione non frequente nella scuola, con partecipazione e amarezza. Qualcuno ha esposto perplessità del tipo: “Non è possibile”, “siamo nel Medioevo”, “il silenzio non serve”, “bisogna intervenire duramente”…

“A dimostrazione di quanto detto – conclude la scuola – inviamo la foto relativa ad un lavoro fatto dai ragazzi della classe 5 C Mat, nell’anno scolastico 21-22″.

Condividi:

Riproduzione riservata ©