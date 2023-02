Aule fredde, i genitori minacciano di portar via i figli. Il dirigente: “Oggi via ai lavori”

Responsabile del problema, un guasto all’impianto di riscaldamento. Il dirigente del liceo Enriques, Ersilio Castorina: "Il cantiere partirà proprio questo venerdì 10 febbraio, ma non sappiamo dire quanto durerà di preciso"

di Giulia Bellaveglia

“In alcune aule dell’Istituto le temperature si aggirano intorno ai 10 gradi, una situazione totalmente inadeguata. E non parliamo di un evento sporadico, ma di un problema che persiste da alcuni giorni e che, com’è ovvio, è accentuato dalle basse temperature che si registrano negli ultimi giorni in città”. A parlare, in modo educato, ma molto convincente, è uno dei genitori dei ragazzi che, a suo dire, la mattina di venerdì 10 febbraio, sarebbero regolarmente entrati nella propria aula del liceo scientifico Federigo Enriques, trovando ad accoglierli, per l’ennesima volta, una temperatura di poco superiore ai 10 gradi.

“Insieme ad altri genitori – prosegue entrando nel dettaglio – siamo venuti per portarli a casa, perché questa condizione è inaccettabile. Poi, ci hanno detto che i ragazzi sarebbero stati spostati in un’altra aula con una temperatura di poco superiore ai 17 gradi. Andare a scuola è fondamentale, oltre che ancora obbligatorio per i nostri figli, quindi ci siamo accontentati, ma siamo comunque fuori dalla normativa minima”.

I genitori sono quindi entrati nell’atrio dell’Istituto dove, ad accoglierli, hanno trovato il dirigente scolastico, Ersilio Castorina. “Personalmente – risponde il responsabile del liceo – ho inviato già da diversi giorni tutte le segnalazioni possibili, ma più di questo non posso fare. L’interruzione di pubblico servizio, ovvero la chiusura della scuola, può partire solamente dal sindaco, che è stato allertato, così come la Provincia e tutti i diretti interessati”.

Responsabile del problema, un guasto all’impianto di riscaldamento. “Il cantiere per sistemarlo – prosegue Castorina – partirà proprio oggi (venerdì 10 febbraio, ndr), ma non sappiamo dire quanto durerà di preciso. Il lavoro in sé dovrebbe essere breve, ma il percorso per rendere il tutto nuovamente funzionante al 100% e in sicurezza, prevede delle prove tecniche che potrebbero richiedere anche qualche giorno. Più di questo, non so cosa fare, chi doveva essere avvertito lo è stato, e per ora niente si è mosso”.

Condividi: