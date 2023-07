Corso di alta specializzazione per tecnico della logistica e della intermodalità

Il corso, inserito nell’ambito di Giovanisì, si rivolge a 25 diplomati/laureati di età non superiore ai 35 anni. "Si allarga l’offerta formativa superiore nella nostra città. L’invito ai ragazzi e alle ragazze è quello di aderire a questi corsi che possono dare una risposta certa e stabile sul piano occupazionale". Le iscrizioni entro il 13 ottobre

di Michelangelo Sarti

Livorno sarà sede del corso per Tec Log – Tecnico della logistica e della intermodalità promosso dalla Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life di Viareggio, che prenderà avvio entro la fine del prossimo ottobre. “Con questo ITS – dichiara l’assessore al Lavoro e alla Formazione Gianfranco Simoncini – si allarga l’offerta formativa superiore nella nostra città. È il secondo ITS dopo quello sull’edilizia, che in Livorno ha il punto di riferimento a livello regionale. Oltre ad essere un riconoscimento importante per la nostra città, è una risposta d’alto livello al nostro sistema di impresa portuale e logistico. L’invito ai ragazzi e alle ragazze è quello di aderire a questi corsi che possono dare una risposta certa e stabile sul piano occupazionale”. “La competitività dei porti e della logistica integrata – afferma l’assessora al Porto Barbara Bonciani – passa anche dalla capacità di attrarre giovani talenti. La complessità che caratterizza questi comparti necessita infatti sempre più dell’inserimento di giovani qualificati. In questo contesto, un’integrazione dell’offerta formativa superiore che miri a favorire l’ingresso dei giovani e delle giovani presenti sul nostro territorio nel contesto del lavoro portuale e della logistica, non solo rafforza il nostro sistema di imprese, ma può essere di stimolo ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che non si sono ancora avvicinati a questi comparti e che ora hanno un nuovo strumento per farlo”. Le domande dovranno pervenire alla Fondazione ITS ISYL entro le ore 13 di venerdì 13 ottobre. Per prendere visione del bando e delle modalità di presentazione delle domande è possibile consultare la pagina https://www.isyl.it/tec-log-tecnico-della-logistica-e-della-intermodalita/. Il corso, cofinanziato dal PR Toscana FSE+ 2021/27 e inserito nell’ambito di Giovanisì, si rivolge a 25 diplomati/laureati dell’età massima di 35 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda), che aspirano a diventare tecnici dei processi logistici operando nella gestione dei rapporti e delle relazioni del sistema logistico per quanto attiene i flussi di entrata/uscita di mezzi, persone, merci. Il percorso didattico avrà una durata di due anni e prevede un totale di 1100 ore di formazione in classe e 900 ore di stage.

