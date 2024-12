Cristina Lucetti presenta il libro “Mission Possible, I Care”

Sabato 7 dicembre, alle ore 10:00, nei locali della Caritas di Livorno (via Piero Donnini, 167) si terrà la presentazione del libro “Mission Possible, I Care“, scritto dalla 5ª A della scuola Campana (A.S. 2023/24) e curato dalla maestra Cristina Lucetti. Il volume, realizzato insieme ai bambini a cui insegna, offre un affascinante diario educativo che riflette su temi urgenti e rilevanti della nostra società come l’ambientalismo, il tema della giustizia, l’uso dei social, la democrazia, la violenza di genere e molti altri. Il libro è un omaggio al centenario della morte di Don Milani, il cui metodo educativo ha ispirato profondamente l’autrice. Durante l’incontro, alcuni dei bambini che hanno partecipato alla stesura del libro condivideranno le loro esperienze e riflessioni. Il ricavato sarà interamente devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale di Livorno.

