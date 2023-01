“Dolore Muto”, il libro di Giulia Rizzo alla biblioteca del Vespucci-Colombo

Appuntamento venerdì 27 gennaio alle 18 nell'Aula Magna del Vespucci-Colombo di via Chiarini, 1

Proseguono gli incontri della biblioteca del Vespucci-Colombo, questa volta con Giulia Rizzo e il suo “Dolore Muto”. A presentarlo, oltre al professor Michele Cecchini, ci sarà Stefano Romboli, garante dell’Infanzia del Comune di Livorno.

La storia si articola e sviluppa tra presente e passato, tra Rosignano e Livorno. Da una data chiave, 10 settembre 1953, il commissario Teresa Manca dovrà risolvere quel giallo storico partendo da un biglietto ritrovato nella sua casa vacanze.

Parteciperà l’associazione LaAV per dare vita “ad alta voce” ad alcune parti in dialetto livornese. Parte dei ricavati delle vendite sarà devoluta a Brenda Mormile che si occupa della cura di animali bisognosi e abbandonati.

