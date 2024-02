Dopo il corteo gli studenti di Enriques e Cecioni a confronto con la presidente Scarpellini

Acceso confronto questa mattina, a Palazzo Granducale, con gli studenti dei licei Enriques e Cecioni di Livorno che hanno scioperato e manifestato dando vita ad un corteo partito da piazza Cavour arrivando in Provincia per protestare in merito ai problemi di manutenzione delle strutture e chiedere garanzie sulla disponibilità di adeguati spazi scolastici per il prossimo anno. “Dopo un iniziale scambio verbale esterno – sottolinea la presidente Sandra Scarpellini – gli studenti e le studentesse sono stati fatti entrare ordinatamente nell’atrio della Provincia dove li ho incontrati alla presenza dei consiglieri provinciali Eleonora Agostinelli e Pietro Panciatici e di alcuni consiglieri comunali”. La presidente ha poi risposto alle domande dei ragazzi fornendo le informazioni sullo stato dell’arte relativo alla riorganizzazione degli spazi scolastici. “Gli studenti chiedono giustamente certezze sul futuro – dice Scarpellini – e vivono con comprensibile esasperazione i tempi non immediati in cui ricevere informazioni definitive. Con certezza l’Amministrazione Provinciale ha fatto la ricognizione degli spazi di sua competenza nei tempi definiti e sta lavorando per acquisire le altre informazioni da altri soggetti esterni, privanti o Enti, indispensabili per comporre una proposta a supporto della futura organizzazione. La risposta circa la nuova locazione dai proprietari di Porta a Mare e i dati definitivi e dettagliati sulle iscrizioni da parte del provveditorato ci servono per chiudere il quadro che sarà oggetto del confronto con i dirigenti, le parti sociali e le altre componenti scolastiche”.

Oggi sono state intanto ribadite le informazioni certe allo stato attuale riguardo i lavori di ristrutturazione della sede di via Calafati “che dovranno essere necessariamente conclusi entro il giugno del 2026 – ha spiegato la presidente ai ragazzi – perché le scadenze sono dettate dalla tempistica dei finanziamenti del Pnrr”, i moduli di supporto al Cecioni e le linee di finanziamento a cui l’Ente concorre per il progetto di ristrutturazione del tetto ed efficentamento energetico dell’Enriques. “La Provincia ha dato spazio alla pacifica e corretta protesta dei ragazzi che hanno rifuggito ogni possibile strumentalizzazione politica e si sono rivolti all’Ente Provincia e basta”, conclude la presidente Scarpellini, “li abbiamo fatti entrare dentro al palazzo e tutto si è svolto con la presenza attenta e responsabile di polizia provinciale e addetti all’ordine presenti. Una bella risposta di tutte le parti coinvolte, in un periodo di grandi tensioni”.

