Erasmus+, “L’evoluzione delle competenze per le professioni del Mare”. Successo in Fortezza

Una vasta platea di studenti ha accolto l'iniziativa dedicata al progetto Erasmus +, promosso e organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in collaborazione con numerosi altri enti. Ad aprire l’iniziativa, l’orchestra dell’Istituto Micali con un intermezzo musicale, mentre gli alunni dell’Isis Niccolini Palli hanno eseguito delle coreografie

di Giulia Bellaveglia

Una vasta platea di studenti ha accolto in Fortezza Vecchia l’evento “L’evoluzione delle competenze per le professioni del Mare”, dedicato al progetto Erasmus +, promosso e organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in collaborazione con Erasmus +, Istituto Vespucci-Colombo, Indire, Port Skills, Pcto marePort e Its Teclog. Ad aprire l’iniziativa, l’orchestra dell’Istituto Micali con un intermezzo musicale, mentre gli alunni dell’Isis Niccolini Palli hanno eseguito delle coreografie.

“Una grande festa – commenta Claudio Capuano della direzione trasparenza, anticorruzione, formazione e promozione dell’AdSP-Mts – che chiude una serie di eventi iniziati a fine settembre: prima in Capraia, nella scuola più piccola d’Italia, poi a Piombino, Portoferraio ed infine a Livorno. Due sono gli aspetti fondamentali che uniscono tutto: la formazione, capace di generare coscienza e professionalità e l’Europa. Quest’anno il tema dell’Erasmus+ era legato alle professioni del mare, ecco perché abbiamo realizzato una serie di incontri con le imprese locali, le quali ci hanno confermato che il filone su cui è necessario lavorare sia quello dell’istruzione, partendo sin da piccoli”.

“Sono felice – aggiunge il presidente dell’AdSP- Mts Luciano Guerrieri – di essere qui a festeggiare queste idee entusiasmanti. Quando si mettono insieme realtà territoriali, anche diverse tra loro, tutto si muove nell’ottica di uno sviluppo del territorio. L’economia marittima è di importanza fondamentale per il nostro Paese, basti pensare che compone il 12% del Pil e che, a livello mondiale invece, il 90% del volume degli scambi avviene tramite navi. L’Italia possiede circa 8mila chilometri di coste, con ben 15 regioni che affacciano sul mare. Questo la rende una nazione che ha bisogno dei giusti meccanismi di funzionamento in ambito marittimo-portuale. Per stare al passo con i tempi si rende necessario creare un circuito virtuoso con le scuole perché i ragazzi possano conoscere i processi di cambiamento”. Presenti le imprese, i terminal, le agenzie marittime e le case di spedizione del porto di Livorno che hanno partecipato al progetto “Ports & Skills” nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014-21.

E alla fine un augurio: “Fate splendere i valori europei di pace, solidarietà, tolleranza, crescita sostenibile senza muri come studenti, lavoratori e cittadini italiani/europei”. Questo l’auspicio fatto sia dalla coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, Sara Pagliai, sia dalla presidente di INDIRE, Cristina Grieco al termine dei lavori della giornata.

