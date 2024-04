Evento regionale sulla scuola in Fortezza Vecchia

Nella due giorni (11-12 aprile) centinaia di insegnanti e studenti avranno modo di incontrarsi e di creare momenti capaci di dar corpo alle azioni di change making mediante due laboratori intensivi residenziali per docenti, quattro laboratori esperienziali per docenti e quattro paralleli laboratori esperienziali per studenti

Il mondo cambia, la scuola deve cambiare: è necessario entrare nella logica che l’ONU ha chiamato transforming education. E questo lungo due direttrici: da un lato dobbiamo cambiare la scuola per renderla capace di rispondere alle sfide dell’oggi. Ovvero le sfide dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione del mondo, del climate change, della violenza e del rischio della guerra. Dall’altro dobbiamo far sì che sia la scuola stessa ad essere luogo di cambiamento e di trasformazione della realtà, della società, del mondo, una scuola change making come sostiene Ashoka, partner dell’iniziativa. Questi sono i focus della due giorni dell’evento regionale di disseminazione del progetto che l’11 e 12 aprile sarà realizzata a Livorno presso la Fortezza Vecchia a cura dell’ ISI “S. Pertini” di Lucca e del Liceo “Città di Piero” di San Sepolcro (AR) attraverso i fondi PNRR – Progetto nazionale per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale (Avviso 84780 del 10.10.2022 – Ministero dell’Istruzione e del Merito). Nella due giorni centinaia di insegnanti e studenti avranno modo di incontrarsi e di creare momenti capaci di dar corpo alle azioni di change making mediante due laboratori intensivi residenziali per docenti, quattro laboratori esperienziali per docenti e quattro paralleli laboratori esperienziali per studenti su “Trasforming educational & digital storytelling”. Il tutto accompagnato da momenti comuni di apertura e chiusura delle giornate e da spazi di dialogo, approfondimenti, tavole rotonde, debate, interviste con la web radio e performance artistiche. Studenti e docenti prenderanno idealmente possesso del territorio e della città per mostrare che una scuola differente è possibile e che la scuola è un bene comune che ogni territorio deve imparare a difendere e ad usare perché è dentro queste nuove relazioni che si colloca la possibilità di costruzione un futuro diverso. L’Unesco, nel suo rapporto del 2021, chiama tutti a reimmaginare il futuro assieme e sostiene che per farlo sia necessario un nuovo patto sociale. La due giorni dell’evento regionale di disseminazione del progetto vuole essere un luogo di sperimentazione e di azione in cui mostrare che non solo una scuola differente è possibile ma che è possibile anche un nuovo e diverso futuro che dipende da noi e dalla nostra capacità di divenire changemakers. L’iscrizione ai percorsi formativi per docenti è disponibile sulla nuova piattaforma MIM Scuola Futura raggiungibile dal link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it ricercando i seguenti ID

Due Masterclass 16 ore due giorni:

‘Re-immaginare i nostri futuri insieme: l’educazione trasformativa’ ID: 248372

‘Principi etici e metodologie didattiche per favorire l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali’ ID: 244918

Quattro laboratori esperienzali per docenti di 4 ore l’uno:

‘Educazione trasformativa attraverso il service learning’ ID: 248370

‘Principi e approcci alla leadership del cambiamento’ ID: 248369

‘Imparare a pensare nell’era della complessità. Rendere visibili pensiero e apprendimento’ ID: 244921

‘Laboratorio di metodologie attive per la didattica orientativa’ ID: 244919

I quattro laboratori per studenti di 4 ore della scuola secondaria di primo e secondo grado sono rintracciabili al link: https://www.digitalchangemaking.it/eventi-di-disseminazione/

