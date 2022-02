Fondazione Livorno: arte, cultura e territorio. Laboratori didattici in aula gratuiti per le scuole

Il programma delle attività ed il modulo di adesione da scaricare si trova sul sito itinera www.itinera.info/didattica ed è possibile inviarlo alla mail [email protected] Si ricorda che tutti i percorsi didattici per le scuole promossi dalla Fondazione sono gratuiti

La collezione d’arte della Fondazione Livorno situata in via Grande 23 rappresenta una raccolta ampia e di grande pregio composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche artistici che hanno interessato Livorno, soprattutto nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista.

La fondazione in collaborazione con la cooperativa Itinera ha elaborato anche per questo anno scolastico un programma di visite ed attività a tema rivolte alle scuole che è stato accolto con entusiasmo ed interesse da parte degli insegnanti. Molte le classi che hanno partecipato a partire da novembre con visite guidate ed attività di laboratorio. Purtroppo da gennaio a causa dell’emergenza sono state sospese le visite guidate presso le sale della fondazione, ma restano comunque programmate le attività didattiche in aula.

Gli operatori didattici della coop.Itinera durante l’incontro in aula presentano un breve video in cui è possibile effettuare un tour virtuale delle sale espositive ed a seguire viene realizzata un’attività di laboratorio pratico incentrata su alcuni quadri della collezione e sui percorsi di preferenza dell’insegnante.

Per informazioni: coop.Itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13