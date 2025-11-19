Gli studenti dell’IC Mazzini in collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale

La dirigente scolastica Rossi: "Questo evento non è solo un traguardo tecnico, ma un'immensa opportunità educativa"

Un’emozione senza precedenti attende gli studenti dell’Istituto Comprensivo G. Mazzini di Livorno. Tra ormai pochi giorni, esattamente il 28 Novembre 2025, l’istituto ospiterà un evento straordinario che vedrà i giovani alunni protagonisti di una diretta comunicazione radio con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nell’ambito del progetto internazionale ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). L’evento, culmine di un percorso didattico dedicato alle scienze, all’ingegneria e alle comunicazioni, si terrà presso l’aula 7 dell’IC Mazzini a partire dalle ore 12.00. Il momento clou, il contatto radio effettivo, è previsto per le ore 12.40, in base all’effettivo transito della ISS sopra i nostri cieli.

Un saluto in diretta dall’orbita

Gli studenti avranno l’opportunità unica di porre domande agli astronauti attualmente a bordo della ISS. L’equipaggio che risponderà alle domande è composto da diverse nazionalità, tra cui:

● Zena Cardman (NASA, USA)

● Mike Fincke (NASA, USA)

● Kimiya Yui (JAXA, Giappone)

● Oleg Platonov (Roscosmos, Russia)

● Sergej Ryžikov (Roscosmos, Russia)

● Alekej Zubrickij (Roscosmos, Russia)

● Jonathan Kim (NASA, USA)

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza della collaborazione internazionale nello spazio e ispirare le future generazioni verso le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Al collegamento con la ISS parteciperanno anche gli studenti di una scuola secondaria di 2° grado, l’IIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo (in provincia di Pordenone), arricchendo l’evento con un ideale gemellaggio “spaziale” tra le due scuole. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al supporto tecnico dell’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Livorno, che installerà e gestirà l’attrezzatura radio necessaria per stabilire il collegamento. “Questo evento non è solo un traguardo tecnico, ma un’immensa opportunità educativa – dichiara la Dirigente Scolastica Elena Rossi – Vedere l’entusiasmo negli occhi dei nostri studenti mentre si preparano a parlare con chi sta letteralmente “oltre le nuvole” è la migliore dimostrazione di come la scienza possa accendere la curiosità e i sogni. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti e ai partner che hanno reso possibile questo sogno”.

