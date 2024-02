Gli studenti sospesi dell’Iti e del Vespucci-Colombo al lavoro con Reset

Foto tratta dalla pagina Fb Reset Livorno che ringraziamo per la foto

La dirigente dell'Iti Manuela Mariani: "La sospensione resta sia chiaro. Tuttavia viene data la possibilità di convertire i giorni di allontanamento dalle lezioni scolastiche in attività solidali. Noi crediamo tanto in questa iniziativa e posso dire che ho riscontrato apprezzamento anche nelle famiglie. La scuola è una comunità educante e il comportamento, il rispetto, sono valori che stanno alla base di tutto". Il presidente di Reset: "Gli studenti sospesi di questi due istituti si prenderanno cura del parco di Villa Rodocanacchi. Orgogliosi di essere stati scelti"

“Crediamo tanto in questa iniziativa perché riteniamo che possa contribuire alla crescita. L’educazione non passa solo dai banchi e il comportamento, il rispetto, sono valori che stanno alla base di tutto”. Manuela Mariani, che ringraziamo, dirigente scolastica dell’Itis Galilei, commenta così la recente intesa con Reset Livorno che permette agli studenti sospesi (che abbiamo compiuto almeno 15 anni) di convertire i giorni di allontanamento dalle lezioni scolastiche in attività solidali, in orario scolastico, verso la città. “La sospensione resta, non viene cancellata sia chiaro – spiega Mariani – Tuttavia, così come previsto dal regolamento contenuto nello statuto nazionale degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, viene data loro la possibilità di tramutare il provvedimento disciplinare. Con la Caritas abbiamo la convenzione da anni. Da oggi quindi avranno addirittura modo di scegliere. E posso aggiungere che sono tante le realtà del territorio che ci stanno cercando per stringere questo patto. Fermo restando che, lo sottolineo, si tratta di una possibilità e non di un obbligo per il ragazzo o la ragazza sospesa che può decidere di stare a casa. Noi ci crediamo tanto e posso dire che ho riscontrato apprezzamento anche nelle famiglie. La scuola è una comunità educante e come tale penso debba offrire situazioni di riflessione per crescere e evitare che certe atteggiamenti, che possono sfociare in una sospensione, si ripetano”. Al momento il Vespucci-Colombo è l’altra scuola superiore della cittò ad aver firmato il protocollo con Reset: “Ringrazio la dirigenza dell’Itis Galilei e del Vespucci-Colombo per la fiducia accordata alla nostra associazione di volontariato – spiega il presidente di Reset Giuseppe Pera – Gli studenti sospesi di questi due istituti si prenderanno cura del parco di Villa Rodocanacchi e posso dire che ci sono stati già casi di studenti sospesi che, fuori dall’orario scolastico, sono voluti venire a darci una mano con le visite guidate del fine settimane. Una cosa che ci riempie di orgoglio”. Inoltre da tre anni Reset è vicina al mondo della scuola con il progetto Scuola Città nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro che vede coinvolti gli studenti di Enriques, Cecioni, Vespucci e Nautico in attività di pulizia ambientali e non solo. Solo all’Enriques dagli 11 iscritti del primo anno si è passati, quest’anno, a 142.

Condividi:

Riproduzione riservata ©