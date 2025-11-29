“Homo sapiens: una specie migrante”, il prof. Barbujani ospite all’Enriques il 4 dicembre

Un incontro pubblico per riflettere su evoluzione, radici, migrazioni e identità: giovedì 4 dicembre, alle 17, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico F. Enriques, la prof.ssa Doria Miotto dialoga con il genetista Guido Barbujani, ospite di fama internazionale.

Un appuntamento di grande interesse scientifico e culturale attende la città di Livorno: giovedì 4 dicembre alle 17, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Francesco Enriques, in via della Bassata, si terrà l’incontro pubblico “Homo sapiens: una specie migrante”, con la partecipazione del prof. Guido Barbujani, genetista dell’Università di Ferrara e uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani.

A introdurre l’evento sarà la data-start=”849″ data-end=”874″>prof.ssa Doria Miotto, docente dell’istituto, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con il professore per approfondire alcuni dei temi oggi più discussi e, allo stesso tempo, più fraintesi: l’evoluzione umana, la genetica delle popolazioni e il ruolo decisivo delle migrazioni nella storia della nostra specie.

Il dibattito prende le mosse da una domanda che, oggi più che mai, risuona con forza nel contesto sociale e politico contemporaneo: qual è la nostra storia, e quando siamo diventati davvero “umani”?

Un interrogativo che si intreccia con temi attuali come le radici, i confini, i diritti rivendicati in nome dell’appartenenza a un territorio, le barriere che dovrebbero separare popolazioni considerate “diverse”.

L’appuntamento offrirà l’occasione per ribaltare prospettive spesso semplificate: la storia dell’umanità non è, infatti, una storia di immobilità, ma di continui movimenti. La specie Homo sapiens – ricorda il comunicato – è ciò che è grazie a migrazioni e spostamenti che, partendo dall’Africa, hanno portato diverse specie umane a popolare il mondo intero. L’Homo sapiens attuale è l’ultima sopravvissuta di un lungo e complesso processo evolutivo.

L’ingresso è libero. Una preziosa occasione per comprendere meglio da dove veniamo — e, forse, dove stiamo andando.

