Il Cecioni presenta il libro Sipario aperto sul Cecioni Linguistico

Il volume mette in luce le attività svolte dall’istituto nel settore linguistico durante gli anni della sperimentazione

L’11 aprile alle ore 17 nell’aula magna del Liceo Scientifico “F. Cecioni” si terrà la presentazione del volume “Sipario aperto sul Cecioni Linguistico” un’opera che mette in luce le attività svolte dall’istituto nel settore linguistico durante gli anni della sperimentazione. La stesura del volume nasce nell’ambito del cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’istituto di via Galilei e ripercorre, con testi inediti e materiali di lavoro, le attività di quel gruppo di docenti (Franca De Angelis, Neda Rossi, Grazia Lugheri, Paola Bertocchini, Antonietta Arioti, Giovanna Monti, Rosette Ortona) che a fianco dell’allora preside Luciano Castelli si prodigarono per apprendere nuove metodologie didattiche e metterle in pratica rendendo l’indirizzo linguistico del liceo Cecioni un punto di riferimento territoriale. Saranno presenti all’evento, oltre agli autori dell’opera, la prof.ssa Giuliana Lombardi e il prof. Luciano Lessi, il preside prof. Rino Bucci, i colleghi dell’istituto, gli ex allievi e le autorità.

