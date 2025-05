Il Cecioni presenta il primo libro di poesie realizzato dagli studenti

Il titolo, Combinazioni, richiama l’intreccio di vissuti, linguaggi, emozioni che emergono dalle pagine del libro ed è stato realizzato all’interno del laboratorio di poesia condotto dal professor Paolo Cosci

Giovedì 29 maggio alle ore 16:30, nell’Aula Magna del Liceo Statale “Francesco Cecioni” di Livorno, sarà presentato “Combinazioni”, il primo libro di poesie collettivo realizzato dagli studenti dell’istituto. Si tratta di un progetto editoriale nato all’interno del laboratorio di poesia condotto dal professor Paolo Cosci nell’ambito delle azioni PNRR per il contrasto alla dispersione scolastica. Il laboratorio, inizialmente concepito come attività pomeridiana extracurricolare, si è trasformato in uno spazio libero e creativo in cui i ragazzi hanno potuto fermare, attraverso la scrittura, un pezzo autentico della loro adolescenza. Le poesie, nate da riflessioni personali e da esperienze condivise, sono state raccolte in un’antologia pubblicata da Ala libri editore, diventando così un prodotto culturale a tutti gli effetti. Il titolo, Combinazioni, richiama l’intreccio di vissuti, linguaggi, emozioni che emergono dalle pagine del libro. Ogni poesia è uno squarcio sul mondo interiore degli studenti, un’esplorazione delle identità, delle fragilità, dei desideri e delle contraddizioni che definiscono l’età adolescenziale. Come scrive il dirigente scolastico Rino Bucci nella prefazione, “è una Spoon River di emozioni potenti e non filtrate, di versi che sanno graffiare, guarire, domandare. Poesie che parlano di adolescenza, corpo, identità, vuoti e desideri, amore e assenza”. Il percorso ha avuto anche una forte componente laboratoriale e progettuale: l’intero volume è stato curato dagli studenti, compresa la copertina, ideata da Denise Pacelli e realizzata graficamente da Mia Biagi. L’evento di presentazione sarà interamente gestito dalle ragazze e dai ragazzi coinvolti, che leggeranno i propri testi e racconteranno la genesi del progetto. “Combinazioni” è il risultato di un approccio diverso alla poesia”, come sottolinea il professor Cosci. “Non più solo da studiare e scomporre, ma da vivere e scrivere, come esperienza autentica. Un’occasione in cui la scuola diventa laboratorio di senso, luogo in cui la parola non viene spiegata, ma condivisa”, spiega il docente. Il libro è stato presentato in anteprima da una delegazione di studenti, accompagnati dal professor Cosci, in occasione del Campus nazionale di Scuola Futura, tenutosi il 9 maggio scorso. In quella occasione, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e di consegnargli una copia autografata dell’antologia. Gli autori del libro sono: Viola Barsotti, Denise Pacelli, Matteo Riccioni, Alessandro Graziano, Giordano Martini, Marta Martinelli, Alessia Giovannoni, Giulia Ciofi, Federico Fagiolo, Mia Biagi, Federica Fiorentino, Rachele Mastagni, Ernesto Ria, Irene Nencioni, Emanuele Caroti, Nicolò Scartazza, Giorgio Giudice, Lorenzo Vivaldi, Melissa Sitta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©