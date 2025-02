Il professor Barbero incontra gli studenti delle Mazzini

L'incontro con il celebre storico e scrittore italiano, di cui sicuramente resterà un vivo ricordo nel cuore di coloro che vi hanno partecipato, si è svolto via meet secondo la consolidata modalità di "Chiedilo a Barbero"

Il 13 febbraio il professor Alessandro Barbero, celebre storico e scrittore italiano, si è collegato via meet con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Mazzini”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla cortese disponibilità del professor Barbero ed al suo desiderio di confrontarsi con il mondo della scuola, da lui stesso definito “la parte più bella della società”. Un ringraziamento alla dirigente scolastica, dott.ssa Elena Rossi, e alla prof.ssa Michela Diana, e soprattutto all’intera comunità dell’Istituto, docente e discente, che ha partecipato con grande entusiasmo a tale incontro. L’intervento, pensato in primis per le classi terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Mazzini”, ma comunque aperto anche a tutte le altri classi dell’Istituto, si è inserito all’interno del Progetto Orientamento per le scuole superiori e ha costituito un’opportunità unica per relazionarsi con un illustre accademico quale il professor Alessandro Barbero.

L’incontro si è svolto secondo la modalità, ormai consolidata, di “Chiedilo a Barbero“. Come era presumibile, sono arrivate tante domande sia dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, sia dai docenti di tutte le discipline. I quesiti sono stati raggruppati in due categorie: la prima a carattere più metodologico riguardante il mestiere dello storico e l’importanza dello studio della storia; la seconda comprendente domande relative al Fascismo. In circa un’ora e trenta di collegamento, il professor Alessandro Barbero ha affrontato questioni metodologiche inerenti al modo di fare ricerca, alla capacità di saper interrogare fonti storiche di varia tipologia fino a trattare la problematica dell’uso dell’Intelligenza Artificiale in ambito scolastico. Si è, inoltre, soffermato sull’importanza dello studio della storia, non solo da parte dei giovani, ma da parte di chiunque per poter capire e vivere in modo consapevole il Presente. Ha poi risposto a domande sul Fascismo e sui processi che ne favorirono l’avvento: alcuni quesiti erano di più ampio respiro, come quello relativo alle differenze tra Fascismo e Nazismo, altripiù mirati sulla figura di Mussolini. Un intervento, insomma, di cui sicuramente resterà un vivo ricordo nel cuore di coloro che vi hanno partecipato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©