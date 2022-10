Itinerari digitali: il progetto in collaborazione tra l’Istituto Vespucci Colombo e la Camera di Commercio

Due itinerari digitali realizzati dalle classi 5ªG e 5ªH dell’Istituto Vespucci Colombo nell'ambito progetto “Pcto di qualità” promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Ecco di che cosa si tratta

di Giulia Bellaveglia

“La Livorno dei personaggi illustri” ed “Elba e Capraia per tutto l’anno”. Queste, le due tematiche scelte dalle classi 5ªG e 5ªH dell’Istituto Vespucci Colombo che, nell’ambito del progetto “Pcto di qualità” promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, hanno avuto l’opportunità di realizzare due itinerari digitali accessibili gratuitamente attraverso il portale www.maremmatirrenoitinerari.it/it/.

“Un percorso impegnativo – dice la professoressa Lucia Bonvicini, tutor dell’iniziativa – ma indubbiamente proficuo. In soli due mesi, tra aprile e maggio 2022, i ragazzi hanno lavorato su tutte le vie digitali immaginabili. Ognuno di loro aveva un compito ben preciso: chi faceva il relatore, chi il segretario e chi cercava le immagini. Poi, tutti insieme hanno realizzato dei brain storming in cui sono stati studiati gli attrattori e gli itinerari stessi. Gli studenti si sono messi in moto creando incontri produttivi. Questo era il nostro intento ed è stato pienamente raggiunto”.

Ad illustrare le motivazioni delle scelte sono gli stessi alunni, attraverso due rappresentanti. “Ci piaceva l’idea di scoprire la città tramite volti noti – spiega Lorenzo Casali della 5ªH -, partendo dai grandi personaggi del passato come Giovanni Fattori, per arrivare fino al presente con Paolo Virzì. Inizialmente non è stato un lavoro facile, dopo qualche giorno, abbiamo capito come lavorare in gruppo e siamo riusciti a sviluppare tante competenze storiche e digitali”.

“Il nostro obiettivo era quello di valorizzare le aree dell’arcipelago toscano – aggiunge Shaine Ashly Canceran della 5ªG – evidenziando le attività che possono essere svolte durante tutto l’anno come kayak, equitazione e snorkeling. Una full immersion che ci ha consentito di sviluppare skills come il team working, il saper organizzare il nostro tempo e lavorare sotto pressione”.

Il sito è inoltre dotato del chatbot Martì, un’intelligenza artificiale capace di comunicare in tempo reale con l’utente tramite una chat. “Avevamo lanciato una sfida – conclude Luca Bilotti della CCIAA – e questi giovani l’hanno raccolta e affrontata, perché solo così si cresce. Anche da parte nostra, ci siamo dovuti mettere in discussione e abbandonare la classica situazione in cui il docente spiega per quella in cui facilita. Un giorno, il mondo del lavoro chiederà ai ragazzi di utilizzare le competenze teoriche acquisite oggi”.

