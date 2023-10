La 5ª B Vespucci si ritrova 50 anni dopo il diploma

La foto dei 50 dal diploma della 5ª Vespucci fuori dalla scuola e a Montenero

Dopo la foto di fronte alla scuola che li ha visti per cinque anni (o un un po’ di più per quelli che volevano… imparare meglio) sono andati a festeggiare a Montenero

Il gruppo di studenti che sta uscendo dal Vespucci chiede sorpreso: “Ma voi chi siete?”. Uno del gruppo degli attempati signori che conversano animatamente sugli scaloni della scuola risponde: “Siamo quelli della quinta B che si sono diplomati nel 1973. Attenti bimbi perché a venire in questa scuola diventerete come noi…”. Una minaccia? No, un augurio visto che questi nonni hanno lo stesso spirito di quando, su quello scalone – mezzo secolo fa – pensavano se era il caso di entrare o aderire ad uno dei tanti scioperi della stagione sessantottesca. “Dentro siamo sempre gli stessi. E’ solo il contenitore che è un po’ cambiato”. Per qualcuno più, per altri meno. “L’importante è continuare a divertirsi”. Dunque, dopo la foto di fronte alla scuola che li ha visti per cinque anni (o un un po’ di più per quelli che volevano… imparare meglio) sono andati a festeggiare a Montenero. A due passi dal santuario dove qualcuno, magari di nascosto, all’epoca è venuto a portare un cero alla Vergine per superare gli esami. Stavolta niente ceri né rimpianti o “ti ricordi come eravamo…”. Si parla dell’oggi e del domani da vivere per tantissimo tempo ancora. Del prossimo incontro con una festa, manco a dirlo, in stile anni Settanta. Chi sono i nonni della Quinta B presenti? Eccoli: Maurizio Benifei, Andrea Braccini, Franco Soci, Celeste Gigli, Fabio Colombini, Patrizia Bini, Augusto Dari, Nori Taccini, Fulvio Bicchi, Milo Lunghi, Tanino Romano, Mauro Muzzi, Mario Raccolti, Maurizio Silvestri. Mancavano Manola Bichisecchi ed Eleonora Setzu che hanno garantito la presenza al prossimo incontro.

