La 5ªB Enriques a cena per i 30 anni dal diploma… con proiezione “cinematografica”

Nella foto principale la cena per i trent'anni dal diploma. Nella gallery il dolce per festeggiare la quinta B e una foto "vintage" della classe nell'anno scolastico 93/94

Così dopo 30 anni sempre lì, sempre loro. Sono le ragazze e i ragazzi della "mitica" 5ªB del liceo scientifico Federigo Enriques diplomati nel '94. Sul muro della pizzeria è stato proiettato il film con le immagini girate in classe con la videocamera visto che, ai tempi, gli smartphone non c'erano ancora

Nella stessa pizzeria da sempre e come sempre. Da quando, armati di zaini Invicta e motorini, si ritrovavano lì nel fine settimana per mangiarsi una margherita insieme. Così dopo 30 anni sempre lì, sempre loro. Sono le ragazze e i ragazzi della “mitica” 5ªB del liceo scientifico Federigo Enriques diplomati nel ’94. L’anno del rigore sbagliato da Baggio a Pasadena. Mentre la palla andava fuori e faceva imprecare milioni di italiani qualcuno in questa foto si diplomava ed entrava di diritto nel mondo dei “grandi”, lasciando alle spalle ufficialmente l’adolescenza. E così dopo 30 anni dalla maturità, sempre da Chez Ugo in Venezia, che nel frattempo ha cambiato faccia rispetto a 3 decenni or sono, i ragazzi della quinta B si sono ritrovati per celebrare il 30ennale con tanto di proiezione del film girato in classe con videocamera (ai tempi non c’erano i gli smartphone) durante gli orari di lezione. Gli anni passano ma loro, quelli della 5ªB sono sempre gli stessi, come se si fossero salutati ieri davanti a quel portone rosso fuoco che, un po’ come le porte dantesche, dava il “benvenuto” ogni giorno per cinque anni agli studenti di via della Bassata. E per il trentennale la cena di classe ha registrato quasi il “tutto esaurito” nonostante i molteplici impegni di lavoro e di vita quotidiana che ognuno si porta con sé.

Grande soddisfazione dei compagni di classe che hanno rimarcato, nella chat di gruppo, la felicità di aver passato una serata, come niente fosse, di nuovo tutti insieme. “Quello che siamo oggi lo abbiamo costruito inconsapevolmente in quei 5 fantastici anni passati insieme. Amicizie e valori di cui sono sempre stato orgoglioso“, scrive uno dei partecipanti.

“Prima ancora che riconoscervi vi ho conosciuti. E mi sono ricordata con tenerezza di ciò che eravamo 30 anni fa. Forse – chiosa una della quinta B – le cene di classe dovrebbero essere viste e vissute come un’opportunità: fanno bene“.

Ed ecco l’elenco dei partecipanti alla cena: Federica Guerrini, Laura lezza, Marco Andreis, Francesca Finocchiaro, Isabella Isetto, Francesca Birindelli, Maurizio Vincenzi, Federico Masnata, Mimmo Rosa, Fulvio Brachini, Marina Pasotti, Francesca Mannucci, Filippo Frediani, Michele Marinozzi, Emanuele Rossi, Vanessa Lotti, Silvia Mesturini e Francesca Gualandi .

