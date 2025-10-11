“Martedì ne ho un’altra, mi chiamano spesso ed è una grande soddisfazione”

Il professore Claudio Zoppi che ringraziamo per la disponibilità

“Martedì ho un’altra cena con i miei ex studenti. Mi chiamano spesso ed è una grande soddisfazione. Compatibilmente con gli impegni personali non ho mai detto no e perché dovrei farlo? E’ un piacere”. A parlare è Claudio Zoppi, 77 anni, professore di matematica in pensione dal 2011 dopo 36 anni di insegnamento di cui sei all’Elba, uno a Rosignano e ventinove all’Iti di Livorno (trienni di Informatica e Elettronica) dove ha concluso la carriera come vice preside, ricoprendo inoltre per oltre dieci anni il ruolo di presidente di commissione alla Maturità in giro per la Toscana. “Avessi potuto, sarei rimasto ancora a scuola – confessa con il sorriso di chi sa di aver lasciato il segno – Mi gratifica molto quando mi contattano. Se lo fanno vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. Credo comunque nulla di speciale. Però ero sempre presente, ho fatto pochissime assenze, e ho sempre rispettato i miei studenti come loro hanno rispettato me: in 17 anni di gite mai una lamentela da parte degli albergatori. Ai ragazzi e ragazze davo l’agio di divertirsi un po’ e loro mi ringraziavano comportandosi in maniera adeguata. In generale, credo di aver avuto un ottimo rapporto con tutti: i voti non li regalavo, è vero, ho dato diversi 3 ma anche 9. La mia scala non andava da 4,5 a 7. Mettiamola così: oggi raccolgo quello che ho seminato. Perciò colgo anche l’occasione per ringraziarli pubblicamente”. L’ultima cena giovedì 9 ottobre con la 5ª B Elettronica e Telecomunicazioni che ha festeggiato 25 anni dal diploma. La prossima… in settimana. “Oggi mi chiameranno per darmi la conferma sul giorno – prosegue – Vado volentieri, ricordare quei periodi lì per lì ti fa piacere: vengono fuori episodi divertenti, aneddoti curiosi, fai delle risate e ogni tanto qualcuno mi racconta pure che con le mie lezioni di Analisi 1 e analisi 2 si è poi trovato bene all’università”. Nonostante quindi siano passati tanti anni dalla pensione, il prof. Zoppi mantiene oggi un forte legame con i suoi alunni. Un legame che si è costruito in classe, durante le gite, tra le verifiche e gli intervalli e che oggi si traduce in telefonate, inviti e serate insieme. “Se dovessi dire a quante cene ho partecipato fino ad ora con quella che farò la prossima settimana? Direi una decina”.

