Mr Green incontra la Iª B dell’Itis Galilei

Foto autorizzata alla pubblicazione dalla scuola

Organizzato nell'ambito del progetto di “Educazione Civica e Inclusione”, durante l'incontro i 26 studenti della classe hanno ascoltato con molto entusiasmo e partecipazione le parole di Francesco, su cosa lo spinge ogni giorno a prendere la bicicletta e il carretto per andare a raccogliere i rifiuti nella sua città, intervenendo con tantissime domande e curiosità

La classe Iª B ITIS Galilei ha organizzato un incontro martedì 23 gennaio all’interno del Progetto di “Educazione Civica e Inclusione” con il volontario Francesco Stefanini, conosciuto come Mr Green. Mr Green in una lezione ha raccontato loro la sua missione e cosa lo spinge ogni giorno a prendere la bicicletta e il carretto per andare a raccogliere i rifiuti nella sua città. I 26 studenti della class e le loro docenti, Croce Eleonora e Bondi Alice, hanno ascoltato con molto entusiasmo e partecipazione le parole di Francesco, intervenendo con tantissime domande e curiosità. Da questa discussione sono nate delle riflessioni che gli studenti hanno lasciato scritte su carta e che riportiamo qui sotto, perché sono il simbolo di una generazione che lotta per il suo futuro:ù

