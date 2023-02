Niccolini Palli, incontro online sul tema Migrazioni e Diritti

Incontro realizzato nell’ambito del progetto “Migrazioni e Diritti” promosso dal gruppo Sulla Stessa Barca e da Istoreco

articolo a cura della prof.ssa Gaia Marsico, docente Isis Niccolini Palli-gruppo Sulla Stessa Barca

Giovedì 16 febbraio tre classi dell’ISIS Niccolini Palli, nell’ambito del progetto “Migrazioni e Diritti” promosso dal gruppo Sulla Stessa Barca e da Istoreco, hanno incontrato, con collegamento online da Trieste, Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi dell’associazione Linea D’Ombra. Lorena e Gian Andrea ogni giorno accolgono, insieme ad altri/e, nella “piazza del mondo” di Trieste, migranti che percorrono la Rotta Balcanica e che arrivano provati da fatica e sofferenze pesantissime. Lorena sostiene che lo fa per una questione di giustizia per “avere cura della vita, della società, del bene comune: i gesti al posto delle parole, praticare solidarietà”. Ha raccontato del “carrellino verde” con cui porta bende, scorta di farmaci, disinfettanti e scarpe nuove per chi ha i piedi letteralmente distrutti. C’è bisogno continuo di “riempire” il carrellino e si è attivata in tutta Italia una catena di solidarietà anche con la raccolta di fondi, attraverso Linea d’Ombra. Testimonianza forte e significativa per i ragazzi e le ragazze presenti: immagini dure per raccontare la fatica e la dignità dei migranti, l’altissimo valore di gesti di cura e di accoglienza che ricordano a tutti/e “dove bisogna stare” per combattere l’ oppressione che, dopo secoli di colonialismo, continua a essere perpetrato per motivi economici e politici. Gli studenti e le studentesse hanno potuto rivolgere domande, preparate e spontanee, frutto di una loro riflessione e del confronto con i diritti violati di tanti, troppi, cui viene negata la possibilità di spostarsi alla ricerca di una vita migliore. Chiedono i giovani: “Che cosa vi ha spinto a scendere in piazza, ogni giorno, e ad accogliere i migranti?” “Qualcuno vi ha mai ostacolato in quello che fate?” “Che emozioni si provano a salvare queste vite?”. L’incontro si è concluso con un lungo applauso. I/le giovani riconoscono la genuinità dei volti, delle parole, dei gesti. Grazie Lorena e Gian Andrea. Non sappiamo se e quando questi “semi di giustizia” che state lasciando in tante scuole potranno dare frutto. La testimonianza di certo è la lezione più “alta” ed efficace per tutti e tutte noi.

