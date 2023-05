Nidi gratis, pubblicato il bando regionale

Qui trovate il link al bando e alla guida con tutte le info utili. Dalle 9.00 di lunedì 29 maggio alle 18.00 di venerdì 30 giugno possono presentare domanda le famiglie con ISEE fino a 35.000 €

È stato pubblicato sul sito della Regione Toscana il bando “Nidi gratis“. Ecco tutte le informazioni utili.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Si ricorda alle famiglie con ISEE fino a 35.000,00 euro che dalle ore 9.00 di lunedì 29 maggio 2023 fino alle ore 18.00 di venerdì 30 giugno 2023 potranno presentare la domanda per accedere alla misura Nidi Gratis. Attenzione. In caso di compilazione della domanda l’ultimo giorno disponibile, l’applicativo segnalerà il tempo rimanente per poter presentare domanda entro le ore 18.00 e allo scadere dell’orario bloccherà la compilazione e l’invio.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata esclusivamente accedendo tramite apposito applicativo regionale al seguente link: https://www.regione.toscana.it/scuola/app-NidiGratis seguendo le istruzioni contenute nella guida accessibile a https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/nidi-gratis

L’accesso al portale regionale può essere effettuato dal richiedente tramite:

tessera sanitaria attivata o smart card abilitata come carta nazionale dei servizi (CNS). Sono necessari: lettore di smart card e software per il riconoscimento del certificato digitale associato alla tessera sanitaria/smart card;

CIE (Carta di Identità Elettronica);

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

INFO E SUPPORTO

La Regione Toscana mette a disposizione un importante servizio di supporto per la compilazione della domanda: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14:30 alle 17:30 al numero 055-4387000.

In alternativa è possibile formulare quesiti all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] Si consiglia di scrivere alla mail per ogni domanda relativa ai requisiti di accesso e per dubbi sul beneficio.

Il Comune di Livorno metterà a disposizione un servizio integrativo per la compilazione dei dati finanziari relativi alle tariffe applicate dai servizi educativi del nostro comune:

• servizio telefonico al n. 0586-820629, il martedì e giovedì in orario 9-13, il mercoledì in orario 14-17.

• servizio (solo su appuntamento: contattare 0586-820629) allo sportello in presenza, martedì e giovedì ore 11-13 dal 29 maggio 2023 al 30 giugno 2023.

Il servizio è erogato presso il Settore Istruzione e Politiche Giovanili in via delle Acciughe 5

