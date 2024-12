Problemi di riscaldamento all’Iti Galilei. Studenti ricevuti in provincia

Una delegazione di studenti e studentesse dell’Iti Galilei di Livorno è stata ricevuta oggi, a Palazzo Granducale, da Pietro Caruso, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica. Con lui era presente la dirigente del settore tecnico, Ilaria Buti, con la responsabile del servizio Manutenzione edilizia scolastica, Costanza Luppoli, e il responsabile del servizio Investimenti Pnrr Simone Lubrano.

I ragazzi hanno fatto presente i problemi di riscaldamento nelle aule dei laboratori, in particolare per quelli ubicati nell’edificio 6-7 dell’Istituto e hanno chiesto chiarimenti sui lavori alle palestre.

Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, domani, mercoledì 11 dicembre, l’ing. Luppoli farà un sopralluogo per verificare la situazione, poiché nell’edificio 6 l’impresa fornitrice del calore ha installato una nuova caldaia e alcuni problemi sono sorti dopo l’avvio dell’impianto.

La palestra 1, sulla quale la Provincia ha effettuato un importante intervento di ristrutturazione, è già pronta e agibile a tutti gli effetti, ma la ditta che ha eseguito i lavori deve completare le pulizie straordinarie prima della consegna definitiva della struttura.

“Per la palestra 2 come è noto – ha sottolineato il consigliere Caruso – la Provincia non è riuscita a trovare i fondi per il cofinanziamento delle opere, anche tenuto conto dei prelievi forzosi, dovuti alla spending review, ai capitoli di spesa corrente dei bilanci 2023 e 2024. Risorse che per il nostro bilancio erano essenziali per far fronte ad una serie di problemi, anche per la manutenzione delle strade, e ciò non ci ha permesso di liberare le risorse necessarie per evitare che il finanziamento del Pnrr fosse revocato. Abbiamo spiegato ai ragazzi e alle ragazzi presenti la situazione con estrema franchezza e obiettività. Intanto, già domani potremo avere maggiori certezze in merito alla tempistica sull’impianto di riscaldamento”.

