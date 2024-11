Lavoro, Iti al 1° posto. Mariani: “Un premio al nostro operato”

La dirigente scolastica dell'Itis Galielo Galieli Manuela Mariani

Nella classifica della Fondazione Agnelli l'istituto di via Galilei nella categoria "tecnico tecnologico" è risultato il migliore di Livorno per l'immissione nel mondo del lavoro con 67,47 punti. La dirigente scolastica: "Un riconoscimento al lavoro di ricerca di curvature innovative e specifiche di indirizzi di studio. Senza dimenticare la didattica laboratoriale che rende appetibili gli studenti alle aziende"

Nella classifica della Fondazione Agnelli il nostro istituto nella categoria “tecnico tecnologico” è risultato il migliore di Livorno per l’immissione nel mondo del lavoro con 67,47 punti: ovvero il 67,47% dei diplomati trova un contratto di lavoro nel giro di pochi mesi. Per noi il riconoscimento della Fondazione è prestigioso perché valorizza il lavoro della scuola che fa da tempo. Ci conforta nel ritenere che le strategie adottate fino ad ora vadano portate avanti e sviluppate. Con “strategie” intendo il contatto con le aziende e la riformulazione delle programmazioni con la ricerca ogni anno di curvature innovative e specifiche di indirizzi di studio: quest’anno, per esempio, abbiamo introdotto l’App development (orientata al Coding e allo sviluppo di applicazioni) e la Cybersecurity (focalizzata sulla sicurezza delle reti informatiche). In questo modo rispondiamo a quelle che sono le sollecitazioni e gli input delle aziende. Al tempo stesso però manteniamo la nostra autonomia curriculare che ci garantisce la promozione di competenze solide che fanno sì che i nostri studenti si trovino da subito bene nel mondo del lavoro o possano intraprendere gli studi universitari. E rimane e permane la didattica laboratoriale, la didattica del fare. Il nostro istituto conta 35-40 laboratori che rendono concreto ciò che i ragazzi apprendono nella teoria, rendendoli così appetibili per le aziende.

