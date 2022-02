Scuola in sciopero, oggi studenti in piazza

Il corteo parte alle 9 da piazza Cavour e si snoderà per le vie cittadine. Riforma della maturità, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica e sostegno psicologico agli alunni i temi principali della protesta

Oggi gli studenti delle scuole superiori cittadine scenderanno in piazza seguendo il binario dello sciopero nazionale. Sin dalle prime ore del mattino gli alunni si sono mobilitati a partire dai loro istituti per radunarsi in piazza Cavour dove, alle 9, è stato dato appuntamento per il corteo composto da circa 500 persone che si snoderà per le vie cittadine.

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione al fine di un regolare svolgimento della manifestazione. Il preavviso degli studenti per la richiesta del corteo è pervenuto nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio in questura. Riforma della maturità, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica e sostegno psicologico agli alunni i temi principali della protesta.

Il questore, Roberto Massucci, dopo un breve confronto con il prefetto Paolo D’Attilio, ha preso atto dello svolgimento della manifestazione con partenza dal centro città. “L’organizzazione delle misure di sicurezza – fanno sapere da via Fiume – proseguirà anche sul posto all’insegna del dialogo con i ragazzi”.