Scuola secondaria di secondo grado, giovedì appuntamento online e in presenza

Nella sala auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo potranno partecipare, per motivi motivi di capienza, solo i genitori rappresentanti di classe. E' possibile seguire l'incontro in diretta collegandosi al link https://itinera.link/secondo-orientamento

In programma un nuovo appuntamento del progetto educativo Orientamento 11 promosso dal Cred del Comune di Livorno all’interno del P.E.Z.-Progetto Educativo Zonale della Regione Toscana, Zona Livornese, con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle famiglie ed ai ragazzi per affrontare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Giovedì 16 novembre dalle ore 17.30 alle 19.30 si svolgerà l’ultimo incontro con il Dott. Luca Capiluppi, psicologo e consulente di Orientamento, dedicato questa volta all’approfondimento delle diverse e possibili offerte formative degli Istituti secondari di secondo grado. L’incontro si svolgerà sia in modalità on line che in presenza. Nella sala auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo potranno partecipare, per motivi motivi di capienza degli spazi, solo i genitori rappresentanti di classe per ogni Istituto Comprensivo di Livorno e Collesalvetti. Tutti i genitori interessati potranno comunque seguire in diretta l’appuntamento collegandosi al seguente link https://itinera.link/secondo-orientamento.

L’incontro sarà coordinato dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “G.Bartolena” dott.ssa Maria S. Oriti, capofila della rete di scuole “Oriento per Orientare” e coordinatrice del Tavolo e la Dott.ssa Valeria Cattaneo, referente tecnico pedagogico del coordinamento Educazione e scuola della Zona Educativa Livornese. Il progetto è svolto in collaborazione con la cooperativa che fornisce un supporto tecnico ed organizzativo nell’ambito del progetto. Si ricorda a tutte le famiglie che sul sito www.growingapp.org è presente il calendario delle date degli Open days di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio.

